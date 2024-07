O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) acaba de fechar mais um patrocínio para o ciclo iniciado com os Jogos de Paris. A empresa do setor elétrico Neoenergia irá investir no esporte olímpico nacional até o fim do ano que vem.

O CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui, e o CEO do COB, Rogério Sampaio, assinam o acordo - Ana Lidia Borba /Neoenergia/Divulgação

Segundo o COB, o apoio se dará principalmente em dois eixos: proporcionar igualdade de gêneros e sustentabilidade.

A empresa já patrocina seis atletas, três delas que estarão nas Olimpíadas: a nadadora Ana Marcela, campeã olímpica na maratona aquática em Tóquio-2020, a ciclista Tota Magalhães, campeã brasileira de ciclismo contrarrelógio; e a jogadora de futebol Antonia Silva, lateral da seleção brasileira feminina.

De acordo com o COB, com o acordo com a Neoenergia, agora o esporte olímpico brasileiro conta com 21 patrocínios —em Tóquio 2020, eram seis.

OLHO NO LANCE

A diretora-executiva do Museu do Futebol, Renata Motta recebeu convidados na reabertura do espaço cultural na semana passada, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. A fisioterapeuta Flávia Cristina Kurtz, filha do ex-jogador Pelé, e o secretário da Justiça e Cidadania de São Paulo, Fábio Prieto, marcaram presença no evento.