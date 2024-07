O ex-jogador de futebol brasileiro Raí vai carregar a tocha olímpica dos Jogos de Paris, no próximo dia 25, às 18h45 —ou 13h45 no horário de Brasília. O horário foi definido nesta semana e comunicado a ele na quarta-feira (17).

O ex-jogador Raí segura a tocha olímpica dos Jogos de Paris 2024 - @rai10oficial no Instagra

Ídolo na França, onde jogou pelo Paris Saint-Germain, o ex-craque brasileiro foi convidado pelo Comitê Olímpico Internacional para o mais tradicional evento dos Jogos. E acabou disputado pelas cidades de Paris e de Versailles para carregar a tocha olímpica em suas ruas.

Optou pela segunda cidade, com quem já tinha se comprometido antes de receber o convite da capital francesa.

Em todos os Jogos, atletas e personalidades, em esquema de revezamento, carregam a chama por todo o país anfitrião, até ele ser ateado na pira olímpica na abertura do evento. Cada portador carrega o fogo por 200 metros.

Raí estará na reta final do revezamento, já que a cerimônia está marcada para as 19h30 (14h30 no horário de Brasília).

O preparo para o evento é caprichado. Raí vai receber um uniforme feito sob medida para ele. Vai ter que chegar no local em que receberá a chama com mais de duas horas de antecedência, para evitar qualquer imprevisto.

Uma turma de amigos e de admiradores de Croissy-sur-Seine, comuna francesa nos arredores de Paris onde Raí viveu, está organizando uma caravana para acompanhar o momento em que o craque pegará a tocha.

Raí já carregou a chama nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. "Mas fazer isso na França tem um gosto especial", diz ele, referindo-se à acolhida que recebeu do país.

Há oito anos, o ex-jogador recebeu do então presidente da França, François Hollande, o decreto que o transformava em cidadão francês.

