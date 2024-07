Os estados brasileiros gastariam, em média, 0,01% do orçamento previsto para os presídios se investissem na compra regular de absorventes íntimos para mulheres e pessoas presas que menstruam. O custo foi levantado pela organização da sociedade civil Justa.

A falta de acesso à dignidade menstrual nas unidades prisionais já foi denunciada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). De acordo com Defensorias Públicas estaduais e entidades como a Pastoral Carcerária Nacional, violações a esse direito ocorrem "sistematicamente" em todo o país.

Pessoa usa papéis no lugar de absorvente dentro de peça íntima - Maria Ribeiro/P&G

Na Câmara dos Deputados, um projeto de lei que obriga penitenciárias femininas a oferecerem produtos de higiene pessoal como papel higiênico, absorvente íntimo e fralda infantil para mães acompanhadas dos filhos está em tramitação. A proposta já foi aprovada em duas comissões da Casa.

Ao chegar à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado no início deste mês, o texto foi duramente criticado por parlamentares conservadores e bolsonaristas, que dizem não querer financiar detentos e citam os custos que seriam trazidos pela implementação da política pública.

De acordo com o Justa, porém, os gastos para combater a pobreza menstrual nas unidades prisionais seria ínfimo.

Em São Paulo, estado que concentra a maior população prisional do país e onde há mais de 9.000 mulheres presas, o custo total dos absorventes representaria apenas 0,0214% do orçamento de mais de R$ 4,5 bilhões destinado aos presídios, ou R$ 984 mil ao ano.

Se considerado todo o orçamento paulista, o gasto com o item de higiene representaria uma fatia de 0,000316%. O cálculo do Justa levou em consideração um preço médio de R$ 0,44 por absorvente.

Um levantamento feito pela Defensoria Pública de São Paulo apontou que, em 2020, apenas 5 de 21 penitenciárias paulistas distribuíram quantidade adequada do item de higiene para conter o fluxo menstrual. Anos atrás, vieram à tona relatos de detentas que improvisavam com miolo de pão.

Ainda de acordo com o Justa, os estados que comprometeriam uma fatia maior de seu orçamento para os presídios com a compra de absorventes, depois de São Paulo, seriam Rio de Janeiro (0,0189%), Goiás (0,0185%), Paraná (0,0170%) e Rondônia (0,0164%).

No Amapá, unidade da federação que teria o menor gasto com o item, seriam necessários R$ 7.286,40 anuais para sua oferta integral.

A pesquisa levou em consideração os dados orçamentários de 2022 de Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins. Os demais estados não forneceram seus números à organização.

Se somados todos os orçamentos para os presídios nesses locais, a compra de absorventes teria, anualmente, um custo de R$ 2,1 milhões para os estados, o equivalente a 0,000279% do total disponível para investimento.

