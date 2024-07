Escritoras negras se reunirão na Escadaria do Bixiga, na região central de São Paulo, para fazer uma nova edição da foto que, em julho de 2022, congregou cerca de 80 autoras no local.

Batizado como "Escritoras Negras Existem — 2ª Edição da Foto Histórica", o evento é organizado pelo coletivo Flores de Baobá e está marcado para o dia 20 deste mês.

Escritoras negras reunidas na Escadaria do Bixiga, na região central de São Paulo, em julho de 2022 - @floresdebaobaescritoras no Instagram

Serão convidadas a participar mulheres negras de todas as idades que assinem obras individuais, em antologias, em coletâneas, em zines, em revistas ou até mesmo em blogs. Autoras que ainda não tenham uma publicação formal realizada também poderão compor a foto.

Para a data, estão previstas atividades e um sarau, que terão início a partir das 10h. O objetivo do encontro, que ocorrerá no mês da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, é celebrar a produção literária do grupo e reafirmar a importância de sua representatividade na literatura brasileira.

O bairro do Bixiga foi escolhido como cenário para a foto por ser um símbolo da resistência negra e por abrigar o primeiro quilombo reconhecido da cidade de São Paulo, o Saracura. A participação no encontro será gratuita e não exigirá inscrição prévia.

A reunião de mulheres negras escritoras é um desdobramento do projeto "Um Grande Dia para as Escritoras", que já levou mais de 2.300 autoras a se reunirem em espaços públicos e serem fotografadas com seus livros em punho.

Inspirado em uma foto de Art Kane com grandes jazzistas dos anos 1950, a mobilização teve início em 2022, durante o evento literário A Feira do Livro, em São Paulo. Na ocasião, mais de 400 escritoras se reuniram em frente ao estádio do Pacaembu para o clique.

VELINHAS

A secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do estado de São Paulo, Marilia Marton, recebeu convidados no coquetel em comemoração aos 25 anos da Sala São Paulo, realizado na terça-feira (9). O arquiteto Nelson Duprê, que projetou o espaço, e a mulher, a arquiteta Luizette Davini, comparecram ao evento. Na ocasião, a Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de SP) apresentou a mesma obra que interpretou na inauguração do local, a Sinfonia nº 2 — Ressurreição, de Gustav Mahler. O maestro Roberto Minczuk esteve lá.