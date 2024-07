O cantor Djavan deu início à reta final de sua turnê "D", iniciada em março de 2023. O encerramento da série de 90 shows ocorrerá na Europa, para onde o alagoano viajará nos próximos dias.

Djavan nos bastidores do Espaço Unimed, em São Paulo, antes de apresentar show de sua turnê "D" - Lucas Seixas/Lucas Seixas/Folhapress

Em sua segunda passagem com a turnê pelo continente, Djavan tem seis apresentações marcadas em Portugal, Áustria, Itália e Holanda —em alguns desses países, ele dividirá a programação de festivais com artistas como Patti Smith, Lenny Kravitz e Sting.

O último show em solo brasileiro será realizado na sexta-feira (5), em Brasília, durante o festival Na Praia. Em pouco mais de um ano de apresentações, o cantor de 75 anos foi visto por mais de 500 mil espectadores, de acordo com a sua assessoria de imprensa.

No fim deste mês, Djavan lançará o audiovisual "D Ao Vivo Maceió", que gravou o show de estreia da turnê. Lançado pelos selos Luanda Records e Sony Music, o registro será exibido nos canais Multishow e Bis nos dias 28 e 29 de julho, respectivamente.

FILHA DE PEIXE

A cantora Alice Fromer, que lançará o single "Toda Cor" - Angelo Pastorello/Divulgação

A cantora Alice Fromer lançará nesta sexta-feira (5) uma releitura de "Toda Cor", hit dos Titãs composto em 1984 por seu pai, Marcelo Fromer (1961-2001). A canção, que foi interpretada pela artista em shows da turnê mais recente da banda, antecede o lançamento de seu primeiro álbum de estúdio.

"'Toda Cor' vem com um peso e uma importância únicos dentro da idealização e da confecção do meu primeiro álbum. Se interpretá-la nos palcos com os Titãs já me impactou tão profundamente, lançá-la agora, numa versão totalmente nova e cheia de outras cores, me traz uma satisfação sem igual", afirma.