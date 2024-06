São Paulo

Antecipado pelos singles "Paralyzed", "Human" e "TK421", o décimo segundo álbum, "Blue Electric Light", do cantor, compositor, multi-instrumentista, produtor, arranjador e ator novaiorquino Leonard Albert Tarolo Kravitz, mais conhecido como Lenny Kravitz, 60, é lançado.

Gravado em seu estúdio nas Bahamas, "Blue Electric Light" traz Kravitz tocando quase todos os instrumentos, contando com poucos colaboradores, como o guitarrista Craig Ross, que o acompanha há décadas. Explosivo e por vezes romântico, o álbum combina em suas 12 faixas o punch do rock com o suingue do groove da soul music mesclado a elementos psicodélicos.

Com mais de 30 anos de carreira e 40 milhões de discos vendidos, Lenny Kravitz já abocanhou quatro prêmios Grammy consecutivos, além de estabelecer o recorde de mais vitórias na categoria "Melhor Performance Vocal de Rock Masculino".

O single "TK421", que acumula mais de 5 milhões de streams, tem mais de 6 milhões de visualizações com seu videoclipe no YouTube. Já a faixa "Human" rola forte nas rádios e "Paralyzed", lançada no último dia 20, pode ser conferida a seguir.

O clipe de "Human" pode ser assistido, a seguir.

Para ouvir o álbum "Blue Electric Light", clique em https://lennykravitz.lnk.to/BlueElectricLight.

