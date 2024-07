A 7ª edição do Mirada — Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas do Sesc São Paulo, que ocorrerá de 5 a 15 de setembro em Santos, exibirá mais de 30 espetáculos.

O escritor e filósofo espanhol Paul B. Preciado - Marie Rouge/Marie Rouge/Reprodução

A programação do evento inclui a peça ainda inédita no Brasil "Yo Soy El Monstruo Que Os Habla", do escritor e filósofo espanhol Paul B. Preciado, que fala sobre violências sofridas pela comunidade LGBTQIA+.

FILHA DE PEIXE

A cantora Alice Fromer, que lançará o single "Toda Cor" - Angelo Pastorello/Divulgação

A cantora AliceFromer lançará nesta sexta-feira (5) uma releitura de "Toda Cor", hit dos Titãs composto em 1984 por seu pai, Marcelo Fromer (1961-2001). A canção, que foi interpretada pela artista em shows da turnê mais recente da banda, antecede o lançamento de seu primeiro álbum de estúdio.

"'Toda Cor' vem com um peso e uma importância únicos dentro da idealização e da confecção do meu primeiro álbum. Se interpretá-la nos palcos com os Titãs já me impactou tão profundamente, lançá-la agora, numa versão totalmente nova e cheia de outras cores, me traz uma satisfação sem igual", afirma.