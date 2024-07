O escritor e jornalista Fernando Morais está buscando recursos para criar um Centro de Memória Histórica do Brasil a partir de acervos, documentos, vídeos, cartas e fotografias de grandes personalidades da história contemporânea do Brasil.

O escritor Fernando Morais na Livraria da Vila, em São Paulo - Mathilde Missioneiro/Mathilde Missioneiro - 25.out.2023/Folhapress

A ideia de Morais é disponibilizar o material ao público de forma digital ou física, transformando o centro em um local de debates, oficinas, exposições e atividades culturais.

Morais, que escreveu a biografia de Lula, Paulo Coelho e Assis Chateaubriand, entre outros livros, quer disponibilizar, em lotes, documentos políticos e pessoais cedidos por personalidades históricas para terceiros.

Entre os lotes estão, por exemplo, os de Carlos Lacerda —com 30 anos de correspondência com seu amigo, advogado e inventariante Fernando Cícero Veloso–,o de Antônio Carlos Magalhães, o de Sérgio Motta, o de José Dirceu e o de Samuel Wainer. Há ainda 400 horas de gravações realizadas pelo próprio escritor para escrever seus livros.

