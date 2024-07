A série documental da HBO sobre a vida e a carreira de Bob Burnquist acaba de ganhar data de estreia: 13 de agosto. Em quatro episódios, que serão exibidos semanalmente no canal e na plataforma de streaming Max, a produção vai mostrar momentos marcantes da carreira do skatista brasileiro e imagens de bastidores que foram cedidas por ele.

Série documental 'Bob Burnquist: A Lenda do Skate', da HBO, abordará vida e carreira do skatista brasileiro - Grant Brittain/Divulgação

Também serão apresentados depoimentos de outros nomes do esporte, como Tony Hawk, Danny Way, Jake Brown, Lance Mountain e Christian Hosoi.

Burnquist é considerado o maior nome do skate no Brasil. Entre suas conquistas estão dez títulos mundiais e 30 medalhas nos X Games, competição de esportes radicais da qual participou ininterruptamente de 1995 a 2015, despedindo-se depois de 14 medalhas de ouro, 8 de prata e 8 de bronze.

"Bob Burnquist: A Lenda do Skate" é uma uma coprodução da Warner Bros. Discovery e Goma Filmes com direção de Daniel Baccaro.

