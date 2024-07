O ator Thiago Lacerda interpretará o colunista social carioca Ibrahim Sued na série de ficção que a HBO desenvolve sobre a vida e o assassinato de Ângela Diniz. Essa será a estreia do artista em uma produção feita especialmente para o streaming.

Conhecido por sua atuação em novelas da Globo, Lacerda encerrou o seu contrato fixo com a emissora em maio. O seu último trabalho na empresa foi como o vilão Gaspar da novela "Amor Perfeito" (2023). Assim como outros artistas, ele poderá ser contratado por obra certa.

À coluna, ele diz estar muito animado com esse "momento lindo de novos começos".

O ator Thiago Lacerda no festival The Town - Leo Franco - 7.set.2023/AgNews

As gravações da série, que é baseada no podcast Praia dos Ossos, da Rádio Novelo, vão começar na próxima semana, em 3 de agosto.

A atriz Marjorie Estiano será a protagonista, e Emilio Dantas fará o papel de Doca Street, namorado e assassino de Ângela.

Ainda estão confirmados no elenco Joaquim Lopes como o empreiteiro Tuca Mendes e Antonio Fagundes, que também fará a sua estreia no streaming como o advogado criminalista Evandro Lins e Silva, defensor de Doca.

Diniz foi morta na noite de 30 de dezembro de 1976, em Búzios, no litoral fluminense, na casa em que morava havia poucos meses com Doca. A propriedade ficava na praia que dá nome ao podcast —já o título da série ainda não está definido.

Sued, personagem de Lacerda, foi quem deu para Ângela o apelido de "a pantera de Minas". Namorado dela, o colunista a levou para uma grande festa que Adelita Scarpa, segunda mulher de Doca Street, deu em São Paulo.

Foi no evento que Ângela conheceu Doca. Pouco tempo depois, ele deixou a esposa para viver com a socialite no Rio de Janeiro.

Em seis episódios, a produção da série é da Conspiração.

