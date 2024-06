O Prime Video vai começar a filmar no segundo semestre deste ano uma série de ficção inspirada em histórias reais do complexo penitenciário de Tremembé, no interior de São Paulo, e que é conhecido por abrigar presos em casos de grande repercussão nacional.

A produção deverá se concentrar em duas personagens emblemáticas: Suzane Von Richthofen, condenada por mandar matar os próprios pais em 2002, e Elize Matsunaga, que cumpriu pena de dez anos por assassinar e esquartejar o marido, o empresário Marcos Matsunaga, em maio de 2012.

Penitenciária 2 de Tremembé (SP), em cena de 'Tecendo a Liberdade', documentário do Instituto Humanitas360 - Divulgação

Os livros do jornalista Ulisses Campbell sobre os dois casos —"Elize Matsunaga: A mulher que Esquartejou o Marido" e "Suzane: Assassina e Manipuladora"— servem como inspiração para a série. Campbell é roteirista do projeto, ao lado de Vera Egito, Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio.

A direção é de Vera Egito. A produção levará o nome de "Tremembé".

Também serão apresentados nos episódios histórias que ocorreram na penitenciária e envolveram Cristian Cravinhos, que foi condenado pela execução do assassinato dos pais de Richthofen, e Roger Abdelmassih, o médico acusado de crimes sexuais contra pacientes.

Os nomes do elenco ainda não foram divulgados. A produção é da Paranoid para o Amazon MGM Studios.

Todos esses casos famosos já foram abordados em outras produções audiovisuais. O assassinato dos pais de Suzane resultou em três filmes: "A Menina Que Matou os Pais", "O Menino Que Matou Meus Pais" e "A Menina Que Matou os Pais: A Confissão" —os três disponíveis no Prime.

Já o caso de Elize Matsunaga virou uma série documental na Netflix, em 2021.

A história do médico, por sua vez, já rendeu a minissérie "Assédio", da Globo, e a série documental "Abdelmassih: Do Milagre ao Crime", do Discovery+.

MÃOS DADAS

A apresentadora Patrícia Poeta reuniu convidados e celebridades em um show em prol do Rio Grande do Sul, promovido por ela, realizado no Teatro Vibra São Paulo, na capital paulista, na noite de segunda-feira (17). A cantora Wanessa Camargo esteve presente. A apresentadora Silvia Abravanel e o noivo, o cantor Gustavo Moura , também participaram do evento, que foi transmitido online e arrecadou fundos para os afetados pelas enchentes no estado gaúcho.