A Bancada Feminista, mandato coletivo do PSOL na Câmara Municipal de São Paulo, acionou a Justiça contra o ex-deputado bolsonarista Douglas Garcia pedindo indenização de R$ 30 mil por danos morais.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Douglas chamou as parlamentares de "defensoras do infanticídio" por terem denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) o fim do serviço de aborto legal no Hospital e Maternidade Vila Nova Cachoeirinha.

O deputado estadual Douglas Garcia discute com a jornalista Vera Magalhães no Auditório Simón Bolívar, no Memorial da América Latina, na Barra Funda - Ronny Santos/Folhapress

A gestão de Ricardo Nunes (MDB) decidiu interromper o serviço na unidade de saúde, localizada na zona norte da capital paulista, em dezembro do ano passado.

Douglas é pré-candidato a vereador de São Paulo. "É incrível o quanto o movimento feminista nunca descansa quando o assunto é assassinato de bebês", afirma ele na peça em seu Instagram.

Apesar de não citar o nome da Bancada Feminista diretamente, ele ataca a decisão de acionar a corte internacional. E diz que as covereadoras não estão apenas defendendo o aborto em caso de abuso sexual, anencefalia ou risco de vida para a mãe, mas o "direito de matar".

Douglas tem mais de 230 mil seguidores no Instagram. Em 2022, ele ficou conhecido por agredir verbalmente a jornalista Vera Magalhães após debate eleitoral na TV Cultura.

A representação diz que o ex-deputado bolsonarista "imputa de modo direto e inequívoco o assassinato de bebês, qualificando-as como defensoras do infanticídio e as associando a práticas criminosas" e pede que o conteúdo seja excluído.

Procurado, o advogado de Douglas afirma que o ex-parlamentar "está acostumado com assédio judicial". "Que venham", diz.

A Bancada Feminista, que também disputará a reeleição no pleito municipal, ainda acionou a Justiça Eleitoral por propaganda antecipada e irregular.

"Não se pode permitir que, sob as vestes da liberdade de manifestação, se promovam acintes à honra e à dignidade das pessoas, com a veiculação de vídeos contendo fatos sabidamente inverídicos e que tenham potencial lesivo para degradar a imagem de um pré-candidato no contexto do pleito eleitoral que se avizinha", diz o documento.

A ação pede que seja aplicada multa de R$ 5.000 e que seja concedido direito de resposta às covereadoras.