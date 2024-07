Pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL-RJ) acaba de ganhar o apoio do PCB à sua campanha. A aliança foi formalizada em reunião na quarta-feira (17).

"É com muita alegria que recebemos essa decisão do histórico e aguerrido Partidão", afirma o parlamentar. "Estamos cada vez mais fortes e unidos para enfrentar o bolsonarismo e as máfias da cidade. Vai ter professor no segundo turno", acrescenta ele, que é docente de formação.

Tarcísio Motta durante comício do PSOL em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Ian Cheibub - 11.set.2018/Folhapress

O psolista vinha conversando, desde o fim de 2023, com lideranças de partidos de esquerda em busca de apoio para o que chama de sua Frente Popular de Esquerda. O périplo envolveu conversas com dirigentes de PT, PC do B, PDT e PSB, que nos últimos meses indicaram apoio à reeleição de Eduardo Paes (PSD).

Apesar do isolamento, Tarcísio ainda negocia a adesão de outros partidos e movimentos sociais.

Pesquisa Datafolha divulgada no dia 5 deste mês mostra que o atual prefeito do Rio está na liderança isolada das intenções de voto para as eleições de outubro. Paes tem 53% das intenções de voto, percentual que, se repetido nas urnas em outubro, garantiria a vitória no primeiro turno.

Num segundo patamar estão os deputados federais Tarcísio Motta, com 9%, e Alexandre Ramagem (PL), com 7%. O psolista é conhecido por 63% dos eleitores, dos quais 17% afirmam o conhecer muito bem.

Atrás dos três estão Juliete Pantoja (UP) e Cyro Garcia (PSTU), com 3% cada, o deputado estadual Rodrigo Amorim (União) e o deputado federal Marcelo Queiroz (PP), com 2% e a deputada estadual Dani Balbi (PC do B), com 1%. Carol Sponza (Novo) foi citada, mas não alcançou 1%.

OLHO NO LANCE

A diretora-executiva do Museu do Futebol, Renata Motta, recebeu convidados na reabertura do espaço cultural na semana passada, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. A fisioterapeuta Flávia Cristina Kurtz, filha do ex-jogador Pelé, e o secretário da Justiça e Cidadania de São Paulo, Fábio Prieto, marcaram presença no evento.