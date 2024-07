A atriz Cássia Kis diz estar em paz com a Globo. Como revelou a coluna, o contrato da artista com a emissora chegou ao fim e não será renovado.

Assim como outros atores, Cássia poderá ser contratada por obra certa, modelo que vem sendo adotado pela empresa nos últimos anos.

"Fiz bastante para a TVG [TV Globo], e ela para mim. Estamos em paz", escreveu a atriz à coluna.

A atriz Cássia Kis como Cidália, de "Travessia" (2022-2023), seu último trabalho na Globo - Victor Pollak/Globo

Cássia fez seus primeiros trabalhos na Globo nos anos 1980. Em 1990, ela chegou a ir para a Manchete para fazer "Pantanal". No mesmo ano, voltou para a emissora do Rio de Janeiro e estrelou "Barriga de Aluguel", que foi um grande sucesso. Desde então, fez muitos outros papéis de destaques em tramas na emissora.

Católica fervorosa, Cássia chamou a atenção recentemente ao se manifestar nas redes sociais a favor do PL Antiaborto por Estupro. O projeto coloca um teto de 22 semanas para a interrupção da gestação e estipula que uma vítima de abuso sexual que opte pelo procedimento acima do prazo sofra reclusão de seis a 20 anos. Já a pena prevista para estupro no Brasil é de seis a dez anos.

Nas redes, internautas relembraram uma capa da revista Veja de 1997, em que Cássia Kis e outras mulheres afirmavam que já tinham feito um aborto.

À coluna, a atriz diz que não se incomoda de terem retomado esse assunto, "porque eu mesma me lembro". "Essa é uma cruz bem grande para ser carregada: ter feito um aborto", afirma ela, em mensagem de voz.

"Sim, saí na revista Veja, e eu tenho muita, muita vergonha e muito arrependimento disso", completa. "Já me ajoelhei diante de um sacerdote mais de uma vez para contar essa história. E na primeira vez que eu fui me confessar depois de 50 anos, o grande pecado que eu confessei foi esse aborto que aconteceu em 1985", acrescenta.

Mãe de quatro filhos, ela revela que sofreu também um aborto espontâneo e que, ao falar sobre maternidade, opta por dizer que teve seis filhos. "Eu nunca digo que tive quatro. Eu tenho dois filhos, que dei nome para eles, que rezo por eles e que sei em que lugar eles estão. Não estão no céu. Como católica, sei que eles estão em outro lugar, no limbo", diz.

Incorporado aos ensinamentos da Igreja Católica no século 13, o limbo seria o lugar para onde vão as crianças que morrem antes de receber o batismo. Em 2007, porém, o Vaticano publicou um documento afirmando que o limbo é improvável e que há base para a "esperança de que as crianças não batizadas sejam salvas".

Na conversa com a coluna por WhatsApp, Cássia também voltou a defender o PL em um longo texto em que fala sobre a "beleza da concepção: o espermatozoide quando fecunda o óvulo".

"Sei que você vai bater na tecla do estupro. Para os católicos apostólicos romanos, não há aborto", diz.

Questionada sobre a pena para a mulher que aborta ser maior do que a do homem que a violentou, como prevê o PL Antiaborto por Estupro, Cássia respondeu: "O estuprador será punido. Como? Aí entrará a discussão com a sociedade".

"Não podemos perder o bebê, não devemos perder a mãe. Salvar as duas vidas."

Os protestos contra o PL se intensificaram no país com a constatação de que a maioria das vítimas de estupro que engravidam no Brasil são meninas de até 14 anos —violadas em grande parte dentro de suas próprias casas, por seus próprios familiares.

SOM

O pianista Jonathan Ferr - /Renan Ferreira/Divulgação

O pianista de jazz Jonathan Ferr será o único brasileiro a se apresentar na feira de música Womex, que ocorrerá na cidade de Manchester, na Inglaterra, em outubro. "Estamos muito animados com essa conquista. A gente tem se preparado há um tempo para o mercado internacional", afirma o músico. "O último ano foi como divisor de águas, fiz minha primeira turnê solo na Europa." Em setembro, ele fará a sua segunda apresentação no festival Rock in Rio, na capital fluminense.