O cantor Gilberto Gil fará dois shows extras da sua turnê de despedida, "Tempo Rei", no Rio de Janeiro. As apresentações serão realizadas nos dias 5 e 6 de abril de 2025. A pré-venda dos ingressos começará na segunda (26).

As novas datas foram anunciadas após esgotarem as entradas para os dois primeiros shows anunciados na cidade, que ocorrerão em 29 e 30 de março, na Farmasi Arena.

Realizada pela 30e e Gege Produções, a turnê estreará em 15 de março na Fonte Nova, em Salvador, onde o artista baiano fez uma apresentação histórica com o jamaicano Jimmy Cliff, em 1980.

A pré-venda é exclusiva para clientes do Banco do Brasil com cartões Ourocard. Na próxima quinta (29), a partir das 12h, será aberta a venda de ingressos dos shows extras no Rio para o público geral.

A turnê marcará o adeus do cantor baiano à rotina de viagens e turnês, mas não representa uma aposentadoria. A despedida não o afastará de shows pontuais e do ritual de compor e gravar.

