O Natiruts apresentará sua turnê de despedida no próximo final de semana no Allianz Parque, em São Paulo. No show, o músico Luís Maurício diz que estreará um baixo feito de cânhamo, como são chamadas as fibras produzidas a partir da Cannabis.

Luis Mauricio é o presidente da Associação Brasileira de Cannabis e Cânhamo Industrial. Ele afirma que o Brasil tem potencial para se tornar o maior produtor de maconha industrial e medicinal do planeta, superando a China.

O luthier Ivan Freitas, da Music Maker, e Luís Mauricio com o baixo feito de cânhamo - Divulgação

A proposta do músico é seguir usando o baixo ao longo das apresentações para mostrar as "possibilidades do uso do cânhamo". No final do ano, quando a turnê passar por Brasília, cidade natal do Natiruts, Luís Mauricio quer entregar o instrumento para o presidente Lula (PT). "Sonhar não custa nada", diz.

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) deve julgar ainda neste ano se libera a plantação de maconha para fins exclusivamente medicinais e industriais.

A ideia de fazer o instrumento a partir da fibra surgiu quando o músico conheceu uma empresa nos EUA que produz placas de cânhamo, que são utilizadas para substituir a madeira tradicional. A partir de então, ele descobriu que já tinham sido produzidas guitarras com o material, mas não baixo. "Encomendei um bloco de cânhamo grande, trouxe para o Brasil e resolvi desenvolver com o luthier Ivan Freitas esse baixo", relata.

Todo o processo, conta ele, foi gravado e fará parte de um documentário sobre o tema.

