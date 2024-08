O ator Bruno Gagliasso interpretará o líder estudantil Honestino Guimarães nos cinemas.

O artista começará a gravar o longa na sexta-feira (23), em Brasília. Com direção e roteiro de Aurélio Michiles, "Honestino" vai contar a história e o legado do presidente da UNE (União Nacional de Estudantes) que lutou contra a ditadura militar (1964-1985), foi preso e desapareceu em 1973.

O ator Bruno Gagliasso aparece em foto ao lado da mulher, Giovanna Ewbank, com o cabelo ruivo; mudança foi para filme, mas cor dos fios aparecerá no tom loiro escuro no cinema - @brunogagliasso/no Instagram

Na semana passada, Bruno apareceu em fotos publicadas em suas redes sociais com o cabelo ruivo. A mudança fez parte dos testes que ele vinha fazendo para dar vida ao personagem. O tom dos fios que aparecerá na tela, porém, será mais próximo do loiro escuro, cor natural de Honestino. Bruno já exibe as madeixas na nova coloração.

A produção da cinebiografia é de Nilson Rodrigues, e a produção executiva, de Caetano Curi.

PIPOCA

O diretor Karim Aïnouz recebeu convidados na pré-estreia do filme "Motel Destino", dirigido por ele, no Reag Belas Artes, em São Paulo, na semana passada. O ator Iago Xavier, protagonista do longa, esteve lá. A cantora Liniker prestigiou a sessão.