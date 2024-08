Anápolis (GO)

Após fazer o acordo que encerrou disputas jurídicas com a Hyundai, o grupo Caoa faz mudanças na fábrica de Anápolis (GO). A empresa vai ampliar as linhas de montagem da marca Caoa Chery, além de produzir novos modelos da marca sul-coreana.

"Se funcionar bem para nós e para eles [Hyundai], a parceria tende a continuar", disse Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho, presidente do grupo Caoa.

Caoa Chery apresenta novo Tiggo8 Pro, que chega ao mercado com mudanças de estilo e equipamentos - Eduardo Sodré/Folhapress

No momento, o principal foco da empresa está na modernização da fábrica goiana, que passa por um ciclo de R$ 3 bilhões de investimentos até 2028. A unidade vai receber mais máquinas automatizadas: foram comprados 200 robôs que pertenciam à Ford e estavam na fábrica de Camaçari (BA), que hoje é controlada pela chinesa BYD.

A construção da unidade goiana teve início em 2004. Em 2013, o número de veículos montados no Brasil superou o volume de importações de carros —na época, todos os modelos nacionais eram da marca Hyundai.

Andrade Filho afirma que a fábrica tem 6.000 funcionários e é 100% brasileira, diferentemente da unidade de Jacareí (interior de São Paulo), em que 50% pertencem aos chineses da Chery.

A planta paulista está fechada e deve ser vendida. Há possibilidade de receber os modelos das marcas Omoda e Jaecoo, que também pertencem à Chery.

Em Anápolis, o primeiro produto desta fase de ampliação é o Tiggo 8 Pro, que traz novo desenho e mudanças mecânicas. O preço sugerido para a linha 2025 é uma brincadeira com o nome do carro: R$ 188.888,88.

O valor é competitivo para o segmento de SUVs de sete lugares. O Jeep Commander, principal concorrente do modelo da Caoa Chery, custa a partir de R$ 244.990 nessa configuração de assentos.

O motor 1.6 turbo a gasolina (187 cv) Tiggo8 Pro tem novo sistema de lubrificação, com filtro de óleo reposicionado para facilitar a troca. O bloco também mudou —segundo Leonardo Lucaks, diretor de engenharia da Caoa Chery—, está mais rígido e com menor nível de ruídos.

As rodas passaram de 18 para 19 polegadas, o que levou a uma mudança na geometria de suspensão na tentativa de preservar o conforto ao rodar.

O quadro de instrumentos e a central multimídia estão integrados em um único painel curvo, com 24 polegadas. O volante também é novo, bem como o sistema de som fornecido pela Sony, com oito alto-falantes.

A lista de itens de série inclui ainda seis airbags, sensores que leem as faixas pintadas no asfalto, frenagem automática de emergência, ajustes elétricos nos bancos dianteiros e iluminação interna com LEDs.