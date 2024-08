Candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, Duda Salabert (PDT) testará, nos próximos dias, uma nova estratégia para divulgar o seu nome sem fazer uso de materiais impressos: estampar camisetas usadas cedidas pelos próprios eleitores.

Desde que concorreu aos cargos de vereadora da capital mineira, em 2020, e de deputada federal, em 2022, a parlamentar veta o uso de santinhos e de panfletos em suas campanhas.

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) na Câmara dos Deputados, em Brasília - Gabriela Biló - 10.mar.2023/Folhapress

Neste ano, ela se recusou a fazer fotos oficiais com vereadores que integram sua chapa por não querer estimular a produção de lixo por aliados. O uso de sua imagem em materiais impressos dos candidatos à Câmara Municipal, contudo, não será proibido, ficando ao critério de cada um deles.

Nas eleições anteriores, Duda usou carimbos com seu nome e número de candidata, que eram estampados em papéis já usados, e convidou artistas locais para pintar vidros de carros com tinta removível com água.

A estratégia se sagrou vitoriosa, e ela chegou à Câmara dos Deputados com 208.332 votos, a terceira candidata mais votada no estado de Minas Gerais em 2022.

Tanto o carimbo quanto a pintura em carros serão repetidos na disputa pela prefeitura, mas a campanha também pretende estampar camisetas de eleitores para ampliar o escopo de divulgação. A técnica utilizada será a de serigrafia, também conhecida como silk screen.

A ideia de personalizar roupas usadas surgiu como alternativa à regra eleitoral que veda a confecção e a distribuição do item por comitês e candidatos.

Integrantes da campanha de Duda admitem que é mais difícil chegar ao eleitorado sem fazer uso de papel, mas defendem que o método angariou votações expressivas anteriormente e que insistir na responsabilidade ambiental é também um jeito de mostrar que é possível fazer política de outra forma.

Além das estampas, está prevista para o próximo final de semana a inauguração da Casa da Duda, como será chamada a sede do comitê de campanha. A expectativa é atrair o público por meio de conversas e atividades culturais, como sessão de cinema e karaokê.

Pesquisa Datafolha realizada nos dias 20 e 21 de agosto em BH mostrou que o apresentador de TV e deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) lidera isolado as intenções de voto para a prefeitura, sendo apontado por 27% dos respondentes.

Duda aparece na segunda posição empatada tecnicamente com outros quatro candidatos. O senador licenciado Carlos Viana (Podemos) pontua em 12%, sendo seguido pela candidata do PDT, pelo deputado estadual Bruno Engler (PL) e pelo atual prefeito, Fuad Noman (PSD), todos com 10% das intenções.

A expectativa da campanha da pedetista, coordenada pelo marqueteiro Vitor Colares, é a de que Duda cresça e assegure o segundo lugar nas pesquisas nos próximos dias, com o início do horário eleitoral gratuito e com um maior conhecimento de seu nome pelos eleitores.

A deputada federal é a única candidata transgênero à prefeitura nas capitais e uma das nove candidatas trans ao Executivo municipal em todo o país.