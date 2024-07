Entidades e movimentos sociais ligados à causa trans elaboraram uma carta em que manifestam apoio incondicional à deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) e defendem a manutenção de sua candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte.

Duda tem sido pressionada por setores da esquerda a abrir mão de concorrer no pleito para apoiar o deputado federal Rogério Correia (PT-MG), assim como fizeram as deputadas estaduais Bella Gonçalves (PSOL) e Ana Paula Siqueira (Rede).

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) na Câmara dos Deputados, em Brasília - Gabriela Biló - 10.mar.2023/Folhapress

Na carta em apoio à pedetista, os signatários afirmam que a política exclui pessoas LGBTQIA+ de seus espaços decisórios e citam como exemplo a Câmara dos Deputados, que em toda a sua história só teve duas travestis eleitas —Duda e Erika Hilton (PSOL-SP).

Eles lembram, ainda, que nunca houve uma prefeita ou uma vice-prefeita trans em uma capital brasileira. E dizem ver na candidatura de Duda a possibilidade de transformar Belo Horizonte "em um lugar onde todos e todas possam viver com segurança, respeito e igualdade".

"A pré-candidatura de Duda Salabert é histórica! Pela primeira vez temos uma pessoa trans se lançando para uma prefeitura de capital com viabilidade eleitoral, pontuando em todas as pesquisas entre o segundo e o terceiro lugar", afirma a carta.

"Duda foi um fenômeno de votação em todas as eleições que disputou até agora, em seus mandatos, se mostrou uma pessoa capaz de articular politicamente e de discutir os assuntos mais complexos", diz ainda.

Ao defender sua manutenção na corrida eleitoral, Duda afirma que a capital mineira está pronta para eleger uma pessoa trans e destaca sua colocação nas pesquisas de intenção de voto.

No mais recente levantamento do Datafolha, divulgado no dia 5 de julho, ela aparece com 10% das preferências, enquanto Rogério Correia pontuou com 8%. Com margem de erro de quatro pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

O petista, por outro lado, defende que as pesquisas não devem ser o único critério para a escolha da cabeça de chapa e cita ser o candidato escolhido pelo presidente Lula (PT) como trunfo para angariar o apoio da esquerda.

A carta em apoio a Duda Salabert leva as assinaturas de Associação Nacional de Travestis e Transexuais, Conexão Nacional de Mulheres Transexuais e Travestis de Axé, Fórum Nacional de Travestis e Transexuais Negras e Negros, Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, Instituto Brasileiro Trans de Educação, Rede Trans Brasil e Rede Nacional de Pessoas Trans Vivendo e Convivendo com o HIV.