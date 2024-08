A Todavia se apressa para lançar em outubro, perto da publicação nos Estados Unidos, o rumoroso livro "Limite de Caracteres: Como Elon Musk Destruiu o Twitter" —cuja temperatura não poderia estar mais alta com a ameaça do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de suspender a operação da rede social no Brasil.

O logo antigo do Twitter ao lado do empresário Elon Musk, que renomeou a rede como X - Dado Ruvic/Reuters

Os direitos sobre a obra dos jornalistas americanos Kate Conger e Ryan Mac, ambos setoristas de tecnologia do New York Times, foram comprados no começo do ano. A tradução foi feita durante pouco mais de um mês por quatro profissionais: Bruno Mattos, Christian Schwartz, Marcela Lanius e Mariana Delfini.

"Os autores fizeram uma reportagem exemplar, com detalhes minuciosos sobre a conduta de Musk desde que comprou o Twitter e o colocou a serviço do extremismo político e da desinformação", diz o editor Flávio Moura.

O livro recompõe o passo a passo da aquisição, com acesso a documentos inéditos e horas de entrevistas com diversas fontes. Na descrição da Todavia, o leitor acompanha "o caos que se instalou quando o bilionário assumiu a empresa com sanha revolucionária, na companhia de seu time de advogados, investidores e banqueiros impiedosos e bajuladores".

Ou seja, é um retrato bem pouco lisonjeiro de Musk —o título original da obra, "Character Limit", é um jogo de palavras que se refere tanto à limitação de um tuíte quanto a uma alfinetada no caráter do empresário.

E a correria é justificada, afinal, "o livro continua acontecendo a cada dia diante dos nossos olhos", segundo Moura. "O fechamento do escritório brasileiro do Twitter há poucos dias é mais um capítulo dessa história que está longe de acabar." O Supremo que o diga.

Tudo a Ler Receba no seu email uma seleção com lançamentos, clássicos e curiosidades literárias Carregando...

COMO DOIS E DOIS Quando o jornal O Globo revelou que o colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles, trabalhava numa biografia de Gal Costa para a Companhia das Letras, um ponto de interrogação surgiu na cabeça de quem lembrava que a Zahar, do mesmo grupo, já tinha contratado outra biografia da cantora, do jornalista Thallys Braga. O livro do repórter da revista Piauí está previsto para 2025, enquanto o recém-anunciado deve sair em 2027. Segundo a Companhia, os livros terão "timings diferentes", mas, sim, devem competir pelo mesmo público —uma decisão bastante inusual no mercado.

VOCÊ PRECISA SABER DE MIM O pesquisador Nilton Resende organizou uma edição crítica de estofo de "As Meninas", maior romance de Lygia Fagundes Telles, marcando meio século de seu lançamento. É um volume de mais de 900 páginas, com iconografia de fotos e edições antigas do livro, análise das revisões feitas pela autora, textos de especialistas brasileiros e estrangeiros e notas sobre eventos e pessoas citadas na obra. Serão apenas 300 exemplares editados pela Universidade Estadual de Alagoas, com lançamentos em São Paulo na Bienal do Livro e na livraria Ponta de Lança, na próxima sexta (6).

PÉROLA NEGRA A Antofágica prepara sua própria edição de "A Alma Encantadora das Ruas", clássico de João do Rio, o homenageado da próxima Flip em outubro. É a primeira vez que a editora lança livros direto na coleção Nano, em formato de bolso e sem capa dura, num movimento que também inclui "O Fantasma de Canterville", de Oscar Wilde, com nova tradução de Daniel Turela Rodrigues.

A TODO VAPOR O best-seller potiguar Pedro Rhuas, uma das estrelas da Bienal que começa na próxima semana, vai lançar seu livro "Enquanto Eu Não te Encontro" em Portugal, no primeiro título da Companhia das Letras a sair pelo selo jovem adulto da Penguin Random House naquele país, chamado Secret Society. É a literatura young adult brasileira alçando voos para fora do país.

DÊ UM ROLÊ A União Brasileira de Escritores e a Associação de Escritores de Xangai se juntaram para lançar, pela e-galáxia, um ebook bilíngue da "Antologia Sino-Brasileira de Contos". São 16 contos, oito de autores chineses e oito de brasileiros clássicos e contemporâneos, todos disponíveis em ambas as línguas, sinalizando a aproximação de dois mercados editoriais até hoje distantes.