A skatista Rayssa Leal prestigiou a partida da seleção feminina de vôlei contra o Japão nesta quinta-feira (1º) e celebrou a vitória da equipe treinada por José Roberto Guimarães nos bastidores da arena Paris Sul, na capital francesa.

A skatista Rayssa Leal e a jogadora de vôlei Gabriela Guimarães, a Gabi - @gabiguimaraes10 no Instagram

A capitã Gabriela Guimarães, a Gabi, compartilhou o momento nas redes sociais. Nas fotos, ela aparece abraçando a Fadinha, depois levantando a jovem de 16 anos, medalhista de bronze nos Jogos, do chão.

"Torcida mais que especial hoje. A braba", escreveu a jogadora na legenda do post. "Amei te ver", disse ainda.

A seleção de vôlei do Brasil venceu as adversárias japonesas por três sets a zero. Com o resultado, as jogadoras estão classificadas para a próxima fase.

Gabi e Ana Cristina foram os destaques do Brasil na partida.

A vitória é uma resposta à derrota de um mês atrás, na Liga das Nações, quando as japonesas bateram as brasileiras na semifinal. A seleção volta à quadra no próximo domingo (4), contra a Polônia, para fechar sua participação na fase de grupos.