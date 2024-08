Surfe feminino: Brasil avança com Tati Weston-Webb; Luana Silva cai e deixa competição

Campinas

O Brasil garantiu uma vaga nas semifinais do surfe feminino na noite desta quinta (1º), mas com uma sensação de que poderiam ter sido duas.

Tatiana Weston-Webb venceu a espanhola Nadia Erostarbe pela bateria 3. A brasileira fechou a etapa com 8.10 pontos, enquanto a rival somou 6.34.

O resultado, que garantiu a classificação brasileira, poderia ter colocado Tati frente à conterrânea Luana Silva, que foi derrotada na bateria 4 pela surfista costa-riquenha Brisa Hennessy.



Com as duas frente a frente, o Brasil teria ao menos uma surfista na final do torneio, o que garantiria ao menos a medalha de prata.

Tatiana Weston-Webb volta a competir no sábado, em busca de vaga na final - Ben Thouard/Reuters

No segundo confronto envolvendo um brasileira, Silva fechou com 5.47 pontos, pequena diferença da vencedora, que fez 6.37. A surfista brasileira teve a chance de virar o placar na contagem regressiva, mas perdeu a última onda.

Em dia de mar desfavorável, todas as competidoras tiveram dificuldades para entrar - e manter - as ondas, que chegavam curtas às surfistas. No primeiro confronto, Nadia Erostarbe se desequilibrou em quase todas as ondas, o que favoreceu Weston-Webb, que usou a estratégia de somar pequenas pontuações em maior quantidade de ondas.

Já no segundo confronto, as oportunidades foram mais equilibradas. Luana Silva demorou para encaixar a primeira onda no começo da bateria, momento em que não há prioridade pelas ondas. A atleta de Costa Rica, em movimento similar ao aplicado por Weston-Webb na bateria anterior, fez pontuações curtas, porém em mais ondas.

Teahupo'o volta a ter confrontos pela modalidade feminina no sábado. Tatiana Weston-Webb enfrentará Brisa Hennessy. A vencedora vai à final com quem levar a melhor entre Caroline Marks (EUA) e Johanne Defay (França).



As provas acontecem a partir das 15h.