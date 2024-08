Brasil soma mais duas pratas em Paris-2024, porém ainda nada de ouro

São Paulo

O Brasil conquistou mais dois pódios nas Olimpíadas de Paris no sexto dia de competições valendo medalhas nos Jogos.

As duas medalhas foram de prata e colocaram quem as conquistou na história.

Caio Bonfim, 33, foi o primeiro brasileiro a "medalhar" na marcha atlética (20 km) do atletismo.

E a ginasta Rebeca Andrade, 25, com o segundo lugar individual geral, tornou-se a mulher brasileira mais vitoriosa em Olimpíadas (um ouro, duas pratas, um bronze).

O Brasil, porém, continua sem ir ao lugar mais alto do pódio, o que deixa o país na 30ª posição no quadro qualitativo de medalhas, liderado pela China (11 ouros).

No quadro quantitativo, o Brasil, com seis pódios, está em 12º lugar –os EUA estão no topo, com 37.

A seguir, um resumo da participação brasileira nesta quinta-feira (31) nas Olimpíadas francesas.

Atletismo

Caio Bonfim fez bonito e terminou em segundo lugar a marcha atlética de 20 km, conquistando uma inédita medalha para o Brasil na prova. Ele marcou 1h19min09s. O ouro ficou com o equatoriano Brian Pintado (1h18min55).

Boxe

Dia de eliminações para o Brasil: Carol Naka (até 50 kg) perdeu de Chen Nien Chin, do Taiwan; Bárbara Santos (até 66 kg), de Nazym Kyzaibay, do Cazaquistão; e Keno Marlei (até 92 kg), de Lazizbeck Mullojonov, também do Cazaquistão.

Canagem slalom

Pedro "Pepê" Gonçalves terminou na 20ª colocação no caiaque.

Ginástica artística

Rebeca Andrade voltou a brilhar e terminou o individual geral (desempenho nos quatro aparelhos) atrás apenas do fenômeno Simone Biles (EUA). Também finalista, Flávia Saraiva caiu na exibição no solo e ficou em nono lugar.

Handebol

A seleção feminina perdeu a terceira partida seguida, desta vez para a Holanda (31 a 24), e definirá sua classificação contra Angola neste sábado (3), às 9h.

Hipismo

A equipe brasileira de saltos foi desclassificada depois que uma inspeção detectou um machucado na montaria de Pedro Veniss.

Judô

Mayra Aguiar (até 78 kg), que tem três bonzes olímpicos, e Leonardo Gonçalves (até 100 kg) não chegaram à disputa de medalhas

Natação

Guilherme Caribé parou nas eliminatórias dos 50 m livre. O revezamento feminino 4 x 200 m livre, que nadou a final, acabou em sétimo lugar.

Surfe

Tatiana Weston-Webb, superando Caitlin Simmers (EUA), e Luana Silva ganharam suas baterias e avançaram para as quartas de final. Luana eliminou outra brasileira, Tainá Hinckel.

Nas quartas de final do masculino, em um outro duelo entre brasileiros, Gabriel Medina superou João "Chumbinho" Chianca e passou para as semifinais.

Tênis de mesa

Hugo Calderano atingiu as semifinais ao derrotar por 4 sets a 0 o sul-coreano Jang Woo-jin. Ele duela nesta sexta-feira com o sueco Truls Moregard e, se ganhar, tentará o ouro.

Vôlei

A seleção feminina atropelou o Japão (3 sets a 0) e se classificou para as quartas de final com uma rodada de antecipação.

Vôlei de praia

A dupla George/André Stein perdeu de Partain/Benesh (EUA) por 2 sets a 1 e aguarda a realização de outros jogos para saber o futuro nos Jogos. Duda e Ana Patrícia ganharam por 2 a 0 de Gottardi/Menegatti, da Itália, e fecharam a fase inicial invictas, com três vitórias.