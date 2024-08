O governo de São Paulo mobilizou médicos e unidades de saúde e fez uma reunião de emergência no fim de semana com o Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto, que coordena uma área de dezenas de cidades atingidas pelos incêndios.

Depois do encontro, a gestão Tarcísio de Freitas baixou um plano de ação emergencial para atender à crescente demanda por serviços médicos.

Incêndio atinge plantação de cana em Dumont, cidade próxima a Ribeirão Preto - Joel Silva - 24.ago.24/REUTERS

No sábado (24) a procura explodiu, com aumento de 60% nos atendimentos. No domingo, a demanda seguiu em alta. A previsão de autoridades é a de que os efeitos das queimadas sejam sentidos durante toda a semana, ainda que elas arrefeçam.

O primeiro eixo é garantir a continuidade e a expansão dos serviços de saúde.

Pedir às concessionárias, por exemplo, que não deixem faltar energia e água nas unidades de saúde, assegurando abastecimento adicional de água por meio de carros-pipa, pois há áreas em que o fornecimento está comprometido.

Instalar umidificadores e climatizadores em salas de atendimento e em salas de espera e enfermarias, para que não apenas os pacientes, mas também os médicos fiquem seguros.

Outra medida adotada é ampliar o atendimento por telemedicina para reduzir a sobrecarga nas unidades físicas, uma vez que nem todos precisam de fato ir ao hospital.

O plano preconiza também que sejam priorizados os atendimentos de casos realmente graves, acelerando a triagem para encaminhar os doentes com problemas respiratórios para as áreas especializadas.

Ampliação da capacidade de atendimento nos serviços de emergências e aumento da escala de profissionais de saúde em atuação, até mesmo para cobrir eventuais faltas, são outras ações propostas.

O governador Tarcísio de Freitas esteve em Ribeirão Preto neste domingo (25) para acompanhar a operação de combate ao fogo no interior do estado - Vinicius Rosa/Governo do Estado de São Paulo

Fora dos hospitais, há a orientação para a distribuição de máscaras N95, que foram muito utilizadas pela população durante a pandemia, para moradores das áreas mais afetadas.

O plano prevê ainda a criação de vídeos com o objetivo de orientar as pessoas sobre como lidar com problemas respiratórios em casa, e quando é necessário buscar ajuda médica.

Também haverá a promoção de redes de apoio comunitário para monitorar e ajudar idosos e pessoas com comorbidades.

Um terceiro eixo de ações propõe medidas para proteger populações mais vulneráveis, como pessoas em situação de rua ou que vivem em habitações precárias.

Uma das ações é fortalecer a estrutura de abrigos com o fornecimento emergencial de umidificadores e climatizadores, além de distribuir máscaras e produtos de higiene.

A instalação de pontos de hidratação, com fornecimento de água, também será adotada pelo governo.

Além de lotarem hospitais, os incêndios provocaram acidentes e interromperam aulas.

Foram queimados 34.174 hectares em 14 regiões. Nesta segunda não há focos ativos de incêndio, mas 48 municípios estão em alerta máximo para queimadas, de acordo com a Defesa Civil.

Três pessoas foram presas em São José do Rio Preto, Batatais e Porto Ferreira por incêndio criminoso.

A PF (Polícia Federal) abriu dois inquéritos no domingo (25) para investigar suspeita de ação criminosa nos incêndios.