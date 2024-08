A influenciadora de moda Livia Nunes, filha do empresário Ricardo Nunes, fundador da Ricardo Eletro, provocou polêmica nas redes sociais ao aparecer usando um boné com a frase "Team EUA" (time EUA) nas Olimpíadas de Paris.

Com 1,2 milhão de seguidores no Instagram, Livia fez duas postagens usando o acessório. Em uma das publicações, ela aparece em fotos e vídeos na arquibancada de uma competição de natação e em pontos turísticos de Paris.

Além do boné nas cores da bandeira americana (branco, azul e vermelho), a influenciadora usa também uma bermuda branca, camisa listrada azul e branca e uma camisa polo amarela. Todas as peças, incluindo o boné, são da Polo Raph Lauren. Em outro vídeo, Livia anunciava que estava indo para Paris acompanhar os Jogos em parceria comercial com a marca.

Na legenda escrita em inglês, ela parabeniza o time dos EUA pelo recorde e fala que a experiência de acompanhar a disputa foi incrível. "PS: Meu time 2 nessas Olimpíadas é o US!", escreve em português.

O boné, contudo, parece não ter agradado. "A lá a vira-lata dos americanos", escreveu uma pessoa. "A mona de Divinópolis -MG bem se fingindo de americana. Que mico", escreveu outra internauta. Livia nasceu na cidade do interior de Minas.

Teve também seguidores que a defenderam, dizendo que ela foi convidada pela Ralph Lauren e, portanto, deveria torcer para quem eles estão patrocinando. A marca é a responsável pelos uniformes da equipe americana.

Na outra publicação em que Lívia aparece com o boné, ela desativou os comentários. No vídeo, além de aparecer na competição de natação, ela também é gravada torcendo com outros brasileiros na arquibancada da vitória do Brasil contra a Polônia no vôlei feminino, no domingo (4). Nessa ocasião, Livia não está usando o boné.

Em outros conteúdos postados por ela durante as Olimpíadas, a influenciadora veste uma camiseta do Brasil e exalta os esportistas do país. "Sentimento de orgulho e admiração pelos nossos atletas", escreveu.