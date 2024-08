Assim que soube por amigos que a campeã olímpica Beatriz Souza assistiu à série "Grey's Anatomy" antes de suas competições nas Olimpíadas de Paris, o roteirista brasileiro Beto Skubs, que já escreveu para o programa americano, brincou: "Eu praticamente ganhei uma medalha de ouro para o Brasil".

Beto Skubs com a atriz Ellen Pompeo, que interpretou a médica Meredith Grey na série - @bskubs no Instagram

Nesta segunda (5), ao ser informado pela coluna que a ginasta Rebeca Andrade também citou a série médica como forma de distração antes da sua final no solo, Skubs afirma que esse é o seu papel como criador de arte e de entretenimento. "É inspirar, distrair e divertir."

"Eu sei que a série tem milhões e milhões de fãs no Brasil, e ver duas atletas de elite, medalhistas olímpicas, usando nosso trabalho como uma forma de apoio antes de competirem, me enche de orgulho", completa.

Skubs fez parte da equipe de roteiristas do programa de três temporadas, da 18ª até a 20ª. Foi ele, inclusive, quem escreveu o episódio que conta com a participação da atriz brasileira Bianca Comparato. "Colocar personagens brasileiros na série foi a minha forma de inspirar nosso povo, assim como a Rebeca e a Bia fazem ao representar o Brasil e ganhar medalhas olímpicas", diz.

O brasileiro também revela que um amigo dele, que é roteirista e produtor em Hollywood, chegou a sugerir que ele fizesse um filme sobre a história de Rebeca. "Eu respondi: 'Calma, vai que ela ganha o ouro em cima da Biles [Simone], daí a história vai estar completa'. E olha aí", afirma.

Rebeca foi campeã no salto justamente vencendo a americana, que é considerada o maior nome da modalidade em todos os tempos.

Questionado se fará o filme, ele não descartou a possibilidade: "Quem sabe? Não é uma má ideia…".

