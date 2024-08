O técnico da seleção feminina de futebol, Arthur Elias, contou, em entrevista à coluna às vésperas de estrear nos Jogos Olímpicos, sobre sua estratégia de rodar o elenco do time nas partidas e de não depender de uma só jogadora.

O plano parece ter dado certo —pelo menos até agora. O Brasil, que chegou desacreditado para a disputa das quartas de final, venceu as francesas donas da casa no sábado (3) e, nesta terça (6), teve sua chance de revanche contra a Espanha.

Agora, vai disputar o ouro contra os Estados Unidos no sábado (10).

Após ser questionado se a atacante Marta seria titular na estreia da seleção feminina nas Olimpíadas, Elias afirmou à coluna que "não trabalha muito com equipe titular" e que todas as atletas devem estar preparadas para entrar em campo.

"O futebol passou recentemente por muitas mudanças, e eu acredito que teremos em breve um número de substituições maior, com um elenco mais numeroso de atletas para essas competições", disse.

"O futebol já não permite que você jogue com 11 atletas, e depois de um curto tempo de descanso, repita as 11 mesmas atletas. Para ter qualidade, eu rodo muito o elenco, uso elas em jogos diferentes", completou.

O time entrou em campo nesta terça e no sábado sem Marta após ela ser expulsa no primeiro confronto da seleção contra a Espanha, ainda na primeira fase da disputa. Naquele jogo, o Brasil perdeu das atuais campeãs do mundo por 2 a 0.

O técnico contou também que "treina algumas opções" e que define as escalações de acordo com o time a ser enfrentado.

"Eu tenho treinado com algumas variações. Todas elas foram rodando, no plano Espanha, no plano Japão e no plano Nigéria [países que o Brasil enfrentou na primeira fase]", explicou.

