O ator Ivo Muller, que vive nos Estados Unidos, virá ao Brasil para prestigiar a estreia do filme "Barba Ensopada de Sangue" no Festival de Gramado, que ocorrerá no próximo dia 16. O longa é inspirado no livro homônimo de Daniel Galera, que também assina o roteiro da produção. Além de Ivo, estão no elenco Gabriel Leone e Thainá Duarte.

O ator Ivo Muller - Divulgação

JARDIM REAL

O rapper Snoop Dogg apareceu trajado como um cavaleiro para assistir ao hipismo no Palácio de Versalhes, na França, no sábado (3), nos Jogos Olímpicos. No dia seguinte, no domingo (4), o ator Ryan Gosling e a mulher, a atriz Eva Mendes, também acompanharam as competições com cavalo no local.