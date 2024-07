O Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo sediará, em 5 de agosto, o lançamento do novo livro do fotógrafo João Farkas, "Enquanto Há Tempo", que aborda os seus 40 anos de trabalho.

O fotógrafo João Farkas no Beco do Batman, na Vila Madalena, em São Paulo - Paulo Fridman/Divulgação

O evento ainda será marcado pela abertura de uma exposição homônima no MIS, com trabalhos de Farkas e de participantes de oficinas culturais de fotografia artística do Instituto Olga Kos.

NOITE ESTRELADA

O ex-jogador Raí foi um dos convidados de uma festa promovida pela Fundação Louis Vuitton, em Paris, na véspera da abertura dos Jogos Olímpicos, na semana passada. O cantor Mick Jagger e sua noiva, a bailarina e coreógrafa Melanie Hamrick, estiveram lá. O cineasta Spike Lee também compareceu.