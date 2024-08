O publicitário Sidônio Palmeira, responsável pela campanha presidencial de Lula (PT) em 2022, lançará um livro sobre a disputa eleitoral que garantiu ao petista o seu terceiro mandato à frente da Presidência da República.

"Brasil da Esperança – O Marketing nas Eleições Mais Importantes da História do País" reunirá peças publicitárias e programas para a TV veiculados naquele ano para falar sobre as estratégias adotadas pelo marqueteiro. A obra é assinada por Palmeira e pela equipe da Nordx Estratégia e Criatividade, que produziu os materiais publicitários.

O então candidato à Presidência Lula (PT) e o publicitário Sidônio Palmeira, em 2022 - Divulgação

Fotografias feitas por Ricardo Stuckert preenchem o volume. Em uma das passagens, Palmeira fala sobre a decisão por romper a tradição de realizar filmagens de campanha em um estúdio de gravação.

"O local escolhido foi a própria sala de reuniões utilizada por Lula e a equipe da campanha. A escolha se explica pelo entendimento da necessidade de ter um espaço real de trabalho, sem artifícios cenográficos", afirma o publicitário no livro.

"O local era conhecido e utilizado por Lula no dia a dia, o que tornava tudo mais prático e verdadeiro", segue. "O espaço também buscou ser um local de aconchego com móveis e livros lidos por Lula nos últimos anos, expostos em uma sala de estar, dando um aspecto de ‘lar’, acentuando um contexto", completa.

Segundo o marqueteiro, o então candidatado costumava fazer comentários que descontraíam o ambiente em meio à intensa maratona da campanha.

"Essa Dona Lindu fez um filho bonito", teria dito o petista em uma ocasião. "Lula sempre achava um jeito de tornar o ambiente alegre e espontâneo. Afinal, uma das suas habilidades marcantes é a capacidade de se comunicar com pessoas das mais diversas formas", comenta Palmeira.

"Brasil da Esperança – O Marketing nas Eleições Mais Importantes da História do País" será lançado no Museu da República, em Brasília, no dia 28 deste mês. O evento será restrito a convidados.



