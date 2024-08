'Cidadão Kane' abre ciclo Folha Faap, com 12 filmes sobre jornalismo

São Paulo

Em 1998, o Instituto Americano de Cinema divulgou um levantamento com participação de mais de 1.500 profissionais da área, como diretores, atores e roteiristas, para apontar os cem maiores filmes produzidos nos EUA. "Cidadão Kane" foi o líder das indicações.

Dezessete anos depois, a britânica BBC convidou 62 críticos de diversos países para escolher os melhores filmes da história do cinema americano. No topo, mais uma vez, o filme dirigido por Orson Welles.

Orson Welles interpreta um magnata da imprensa em 'Cidadão Kane' (1941), filme também dirigido por ele - Divulgação

É esse clássico lançado em 1941 que abre o ciclo Folha Faap: Jornalismo no Cinema nesta quarta (14). Composta por 12 filmes, a mostra inaugura o Cine Faap, a mais nova sala de cinema da cidade de São Paulo.

Ao longo do ciclo, com exibições gratuitas às quartas, às 19h, sempre haverá um debate após a projeção, com participação de jornalistas e professores.

Na estreia, o bate-papo sobre "Cidadão Kane" terá o crítico da Folha Inacio Araujo e a professora e coordenadora do curso de jornalismo da Faap (Fundação Armando Alvares Penteado), Edilamar Galvão, com a mediação da jornalista Flavia Lima, secretária-assistente de Redação do jornal.

O ciclo Folha Faap reúne filmes antigos que resistiram ao tempo e se tornaram clássicos, além de produções contemporâneas –cada um deles com uma visão diferente sobre o jornalismo. Na quarta da semana que vem, dia 21, o Cine Faap vai exibir "The Post" (2017), de Steven Spielberg. Na semana seguinte, dia 28, "Montanha dos Sete Abutres" (1951), de Billy Wilder.

A mostra é uma homenagem a Otavio Frias Filho, que dirigiu a Redação da Folha por mais de três décadas e morreu há seis anos, em 21 de agosto de 2018. Uma lista de grandes filmes sobre jornalismo feita por Otavio serviu como base para a seleção do ciclo Folha Faap.

"A Faap cada vez mais se consolida como uma opção cultural relevante em São Paulo. Agora, além do Museu de Arte Brasileira (MAB), do jardim das esculturas e do teatro, temos o Cine Faap, que tem tudo para se tornar uma das salas mais charmosas da cidade", diz Pilar Guillon Liotti, membro do conselho do MAB-Faap.

"Com muita honra para nós, o ciclo Folha Faap: Jornalismo no Cinema inaugura ao público o novo espaço, com uma programação repleta de clássicos de sucesso", afirma.

A nova sala, com 87 lugares, é resultado de uma ampla reforma de parte do edifício mais antigo da Faap, que se estendeu por um ano. A ala reformulada inclui ainda estúdios de TV e de podcast, ilhas de edição e espaços de múltiplas funções.

No saguão que antecede a nova sala, foi montada uma exposição com 45 cartazes originais de filmes, principalmente brasileiros, que integram o acervo da Filmoteca da Faap.

"Além de consolidar uma parceria que tem sido frutífera, o ciclo Folha Faap vai estimular as mais variadas reflexões sobre o exercício do jornalismo. Os filmes indicam, por exemplo, como a informação apurada com rigor e responsabilidade é cada vez mais indispensável para a sociedade e mostram como existe um trabalho longo e minucioso para que grandes reportagens venham à tona", diz Sérgio Dávila, diretor de Redação da Folha.

Abertura do ciclo Folha Faap - Jornalismo no Cinema, com "Cidadão Kane" Quando dia 14 (quarta), às 19h; debate sobre o filme começa logo após a exibição

dia 14 (quarta), às 19h; debate sobre o filme começa logo após a exibição Onde Cine Faap, r. Alagoas, 903, Higienópolis, São Paulo

Cine Faap, r. Alagoas, 903, Higienópolis, São Paulo Preço entrada gratuita (ingressos devem ser retriados com uma hora de antecedência na bilheteria do teatro Faap)

entrada gratuita (ingressos devem ser retriados com uma hora de antecedência na bilheteria do teatro Faap) Mais informações https://www2.faap.br/cine-faap/

Veja toda a programação do ciclo Folha Faap

Filmes com exibição sempre às quartas às 19h; debates acontecem após a exibição

Agosto

Dia 14

"Cidadão Kane" (1941), dir. Orson Welles

Dia 21

"The Post" (2017), dir. Steven Spielberg

Dia 28

"Montanha dos Sete Abutres" (1951), dir. Billy Wilder

Setembro

Dia 4

"Frost Nixon" (2008), dir. Ron Howard

Dia 11

"A Primeira Página (1974)", dir. Billy Wilder

Dia 18

"Crítico", dir. Kleber Mendonça Filho (2008)

Dia 25

"Todos os Homens do Presidente" (1976), dir. Alan J. Pakula

Outubro

Dia 2

"Spotlight - Segredos Revelados" (2015), dir. Tom McCarthy

Dia 9

"Nos Bastidores da Notícia" (1987), dir. James L. Brooks

Dia 16

"O Informante" (1999), dir. Michael Mann

Dia 23

"Um Grito de Liberdade" (1987), dir. Richard Attenborough

Dia 30

"Ausência de Malícia", dir. Sidney Pollack (1981)