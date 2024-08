O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania publicou, nesta sexta-feira (23), um edital para selecionar organizações da sociedade civil para compor o Comitê Nacional de Respeito à Liberdade Religiosa.

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, em evento no Palácio do Planalto, em Brasília - Evaristo Sá - 23.nov.23/AFP

Serão reservadas dez vagas para as entidades, e restante do colegiado será composto por cinco representantes da pasta comandada por Silvio Almeida. De acordo com as regras do edital, o comitê terá paridade de gênero e étnico-racial.

O objetivo do grupo é monitorar denúncias de intolerância religiosa e promover a liberdade de credo no país.

As organizações que quiserem se inscrever deverão comprovar que atuam há ao menos três anos na promoção da liberdade religiosa. O edital receberá candidaturas até 6 de setembro, e a divulgação do resultado final está prevista para 25 de outubro.