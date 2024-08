As mulheres dominam o quadro de medalhas do Brasil uma semana após o início das Olimpíadas de Paris.

Das sete conquistas do país até essa sexta (2), cinco foram de mulheres, incluindo o único ouro até agora: da judoca Beatriz Souza, na categoria peso pesado.

Rebeca Andrade, Bia Souza, Rayssa Leal e Larissa Pimenta ganharam medalhas em Paris - Hannah Mckay/Arlette Bashizi/Kirill Kudryavtsev/Wu Wei/Reuters e Xinhua

A ginasta Rebeca Andrade levou a prata no individual geral da ginástica artística. A atleta natural de Guarulhos (SP) também conquistou o bronze ao lado de Flávia Saraiva, Julia Soares, Lorrane Oliveira e Jade Barbosa na competição por equipes —feito até então inédito para a modalidade.

Também ganharam o bronze Rayssa Leal no skate, e Larissa Pimenta no judô (categoria 52 kg).

Os homens brasileiros conquistaram até o momento duas medalhas de prata: William Lima no judô (categoria 66 kg) e Caio Bonfim na marcha atlética

Nos Jogos Olímpicos de Paris, o Brasil tem pela primeira vez mulheres em maioria na delegação. São 153 atletas (55%) entre os 276 convocados —em Tóquio-2020, elas representavam 47% do total.

A conquista de vagas em esportes coletivos na categoria feminina, como futebol, vôlei, handebol e rúgbi, foi determinante para que as mulheres fossem maioria na delegação brasileira. Entre os homens, o país será representado no vôlei e no basquete.

Antes mesmo do início das competições, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) já dizia que é possível que nesta edição as mulheres conquistem mais medalhas do que os homens, repetindo o que aconteceu nos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023.

No Chile, elas ganharam 95 medalhas, sendo 33 ouros, 32 pratas e 30 bronzes, enquanto os homens ganharam 92, das quais 30 de ouro, 33 de prata e 29 de bronze.

"A chance de acontecer isso em Paris [mais mulheres medalhistas do que homens] também é grande, porque temos mais mulheres na delegação e temos muitas delas com histórico recente de grandes desempenhos em nível internacional", disse Rogério Sampaio, diretor-geral do COB, à Folha.

Em Tóquio-2020, das 21 medalhas do Brasil, 12 foram conquistadas por homens, e 9 pelas mulheres.