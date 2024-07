Brasil vai à Paris com 277 atletas; delegação tem maioria de mulheres e é menor que a de Tóquio-2020

Maceió

O Brasil terá uma delegação majoritariamente feminina nos Jogos Olímpicos de Paris. É a primeira vez na história em que isso acontece. São 153 atletas mulheres entre 277 convocados para as Olimpíadas (55% —em Tóquio-2020, foram 47%).

Em números absolutos, no entanto, a delegação deste ano é menor do que a de Tóquio-2020 (303 e 18 reservas) e que a do Rio de Janeiro-2016.

Para o COB (Comitê Olímpico Brasileiro), também é possível que nesta edição dos Jogos as mulheres conquistem mais medalhas do que os homens, repetindo o que aconteceu nos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023. Rebeca Andrade, Beatriz Ferreira, Rayssa Leal e Ana Marcela Cunha são as apostas para alavancar esse número.

Rayssa Leal exibe o troféu da etapa da China do pré-olímpico de skate - Julio Detefon/CBSk

Paris-2024 é a primeira Olimpíada a ter igualdade de gênero em relação aos atletas participantes: foram 10.500 vagas preenchidas por 5.250 mulheres e 5.250 homens.

O Brasil competirá em 39 modalidades: