Os Correios acionaram a Polícia Federal (PF) contra o senador Cleitinho (Republicanos-MG) após o parlamentar entrar e filmar, sem autorização, o interior de um centro de distribuição da estatal em Contagem (MG).

O caso ocorreu na última terça (30) e foi compartilhado pelo político nas redes sociais. Ele alega que estaria fiscalizando o envio de doações para o Rio Grande do Sul. O parlamentar não seguiu as orientações dos funcionários e entrou no centro por debaixo da catraca.

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) - Roque de Sá/Roque de Sá/Agência Senado

"O senhor pode me notificar que eu entrei sem o senhor me permitir", diz Cleitinho no telefone, em uma ligação com um homem não identificado que diz que irá notificá-lo por tentar entrar no galpão.

Na representação, que pede que o senador seja investigado, os Correios afirmam que Cleitinho ignorou as orientações do gerente da unidade, "afrontando as regras de segurança da empresa".

"Nossas normas de segurança, notadamente para áreas de armazenamento e tratamento de cartas e encomendas, proíbem, inclusive para empregados, a realização de fotos e filmagens do interior das instalações, sempre com o intuito de resguardar o sigilo de correspondências", diz o documento enviado.

Os Correios afirmam que a publicação de imagens internas da operação representa um risco à segurança e ao "processo de prevenção à fraudes, furtos e roubos nas instalações, já que malfeitores podem ter conhecimento prévio da carga, estrutura interna, disposição de recursos de segurança".

Procurada, a estatal afirma, em nota, que "tomou as providências necessárias para resguardar os interesses da empresa. "Vivemos em um Estado democrático de Direito e todos estamos sujeitos ao império da lei, inclusive as altas autoridades."

A assessoria do parlamentar afirma que ele recebeu uma denúncia de que as doações destinadas ao estado atingido pelas chuvas e enchentes estariam paradas e sem previsão de envio.