A Netflix anunciará um acordo com a agência LiveMode. Com a parceria, a empresa de streaming patrocinará as transmissões da NFL, liga de futebol americano, no canal do YouTube da CazeTV.

CazéTV foi criada pelo streamer Casimiro Miguel em parceria com a LiveMode há dois anos - Reprodução

O primeiro duelo será entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers e ocorrerá no Brasil, no dia 6 de setembro, na Neo Química Arena, em São Paulo. A cantora Anitta fará o show do intervalo.

Será a primeira vez que a NFL terá jogos transmitidos pelo YouTube em um canal brasileiro. A lista de partidas inclui outros duelos do calendário internacional da temporada NFL 2024, como na Inglaterra e também na Alemanha.

O canal foi criado em novembro de 2022 pelo streamer Casimiro Miguel em parceria com a LiveMode, com o objetivo de inicialmente poder transmitir a Copa do Mundo. O sucesso da transmissão fez com que a CazéTV adquirisse novos conteúdos como os Jogos Pan-Americanos 2023, Copa do Mundo Fifa Sub-20 e a Liga Conferência Europa da UEFA, a Eurocopa 2024.