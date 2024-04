Green Bay Packers enfrentará Philadelphia Eagles no primeiro jogo da NFL no Brasil

São Paulo

O Green Bay Packers será o time de futebol americano que vai enfrentar o Philadelphia Eagles na primeira partida da NFL (liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos) no Brasil. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (10) pela liga em parceria com a prefeitura de São Paulo.

A partida será realizada no dia 6 de setembro de 2024 na Neo Química Arena, estádio do Corinthians. Os valores dos ingressos ainda não foram anunciados. Segundo os organizadores, a venda vai acontecer durante o verão dos Estados Unidos, entre maio e julho.

Vice-presidente sênior da NFL Internacional, Gerrit Meier disse que a escolha dos times levou em conta a base de fãs de ambos no Brasil.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou que a prefeitura vai investir US$ 5 milhões (R$ 25 milhões) em infraestrutura para o evento. Segundo Gustavo Pires, presidente da SPTuris, o valor será repassado à NFL para preparar toda a estrutura necessária para o jogo, o que inclui eventuais modificações necessárias no estádio e no entorno para receber e garantir a segurança dos torcedores.

Ainda segundo as estimativas da prefeitura, a expectativa é que o evento movimente até US$ 60 milhões (R$ 330 milhões), com a geração de 5.000 empregos. "O impacto econômico é medido da seguinte forma: o aumento da corrida do taxista, do Uber, o aumento da rede hoteleira e dos restaurantes, impactando os setores da cidade por conta do evento", afirmou Pires.

Nunes acrescentou que o jogo será transmitido pela TV aberta em todos os estados dos Estados Unidos e para mais de cem países.

A expectativa da prefeitura é que ao menos 10 mil norte-americanos acompanhem o jogo no estádio. Será possivelmente a maior vinda de norte americanos para o Brasil para acompanhar uma partida relacionada a um evento esportivo, afirmou Gustavo Pires, presidente da SPTuris. "A Copa do Mundo não trouxe tantos americanos para o país ", afirmou Pires.

Rio de Janeiro, Barcelona e Madri também estavam na disputa para receber o evento. Na atual temporada, Londres, na Inglaterra, e Frankfurt, na Alemanha, receberam partidas da liga de futebol americano dos EUA.

Segundo os organizadores, o estádio do Corinthians foi o escolhido por apresentar as dimensões adequadas para a realização do jogo. Antes da aprovação, foram realizadas vistorias de itens como mobilidade, hospitalidade, segurança e infraestrutura.

O prefeito esteve no fim do ano passado em Dallas, durante o encontro anual dos donos dos 32 times da NFL, para assinar o contrato que sacramentou a realização do jogo na capital paulista.

De acordo com estimativas da liga, há no Brasil cerca de 38,3 milhões de pessoas que se declaram fãs da modalidade, atrás apenas do México, com 39,6 milhões, e dos Estados Unidos.