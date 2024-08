Os vereadores de São Paulo João Jorge (MDB) e Rubinho Nunes (União Brasil) devem protocolar até terça-feira (19) um projeto de lei para nomear o novo parque do Rio Bixiga, no centro da capital paulista, em homenagem ao apresentador Silvio Santos. O dono do SBT morreu no sábado (17) aos 93 anos.

Há uma disputa no Legislativo paulistano em torno do nome do futuro espaço.

Croqui mostra estudo preliminar para o Parque do Rio Bixiga - Divulgação

Rubinho e João Jorge haviam apresentado uma proposta para que a área verde se chamasse família Abravanel, sobrenome de Silvio. Como o apresentador ainda estava vivo, o local não poderia levar o nome direto dele.

Já os parlamentares Xexéu Tripoli (União Brasil) e Celso Giannazi (PSOL) querem nomear o local em homenagem ao diretor e fundador do Teatro Oficina, Zé Celso.

"Silvio é uma pessoa conhecida pelo país todo, que deixa um legado de alegria", diz Rubinho à coluna sobre a iniciativa de homenagear o apresentador.

Ele descreve Zé Celso, um dos maiores nomes da dramaturgia nacional e criador da linguagem tropicalista no teatro, como um "cara birrento que tem carinho do PT e do PSOL e que não significa nada na história do país".

Questionado pela coluna sobre a nova proposta, Celso Giannazi diz que "é inconcebível" a postura dos colegas e que a oposição irá se articular para obstruir o projeto.

Silvio Santos e Zé Celso travaram por mais de 40 anos uma briga por uma área vizinha ao Teatro Oficina, de propriedade do apresentador. Enquanto o artista reivindicava que o espaço abrigasse um espaço verde, o dono do SBT desejava construir ali um conjunto residencial de três torres de cem metros cada.

Em julho deste ano, a Câmara aprovou a criação do parque do Rio Bixiga. A iniciativa será possível porque a Prefeitura de São Paulo pagará ao Grupo Silvio Santos R$ 64,3 milhões pela área de 11 mil metros quadrados.

A verba é proveniente de um acordo judicial com a Uninove, firmado por intermédio do Ministério Público de São Paulo (MP-SP).