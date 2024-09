Após fazer sucesso como o jagunço Damião de "Renascer" (Globo), o rapper Xamã já está escalado para outro trabalho como ator: ele ingressará no elenco da segunda temporada de "Cangaço Novo", hit da plataforma de streaming Prime Video.

Xamã vai interpretar um ex-militar carioca que entra para o bando dos Vaqueiros com o objetivo de ajudar o grupo a realizar o maior assalto a banco já feito por eles.

O rapper e ator Xamã - Victor Chapetta - 8.ago.2024//AgNews

O rapper e ator voltará a contracenar com a atriz Alice Carvalho, que retorna à série como Dinorah —os dois atuam juntos em "Renascer". O ator Allan Souza Lima também regressa como Ubaldo.

Segundo a plataforma, a segunda temporada começará a ser gravada em breve na Paraíba. Com produção da O2 Filmes, a nova leva de episódios terá novamente direção de Fábio Mendonça, que agora será acompanhado de Caito Ortiz —Aly Muritiba, que dirigiu a primeira temporada, deixou o projeto por afirmar que já tinha outros compromissos profissionais.

Além de "Renascer", Xamã fez parte do elenco de "Amor de Mãe" e "Justiça 2", ambas da Globo. Ele também estará no filme "O Maníaco do Parque", que estreia dia 18 de outubro no Prime.