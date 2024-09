O filme "O Aprendiz", que mostra o ex-presidente americano Donald Trump como um sociopata e estuprador, será lançado nos cinemas de todo o Brasil em 17 de outubro pela distribuidora Diamond Films.

Nos Estados Unidos, após enfrentar resistência, o longa deverá chegar ao público em 11 de outubro, antes das eleições americanas de 5 de novembro, quando o republicano disputará a Presidência contra a democrata Kamala Harris.

Cena do filme 'The Apprentice', de Ali Abbasi, que integra a competição oficial do Festival de Cannes de 2024 - Divulgação

Apresentado em Cannes, "O Aprendiz" se concentra na ascensão do ex-presidente entre os anos 1980 e 1990, de herdeiro de uma empresa familiar arcaica, afundada em problemas, a salvador de uma Nova York decadente.

Em uma das cenas, Ivana, primeira mulher do americano, chega em casa com um presente —um livro sobre como encontrar o ponto G. Na sequência, ele a joga no chão e a estupra.

Ivana, morta há dois anos, relatou o caso no final dos anos 1980, mas voltou atrás e retirou as acusações.

Após a exibição no festival de cinema, Trump disse que iria processar o diretor Ali Abbasi por cenas do longa. Em um comunicado nas redes sociais, a equipe do magnata classificou a produção de "lixo" e "pura ficção".

"O Aprendiz" enfrentou dificuldades de lançamento nos Estados Unidos porque o bilionário Dan Snyder, que investiu no filme por meio da empresa Kinematics, teria ficado insatisfeito com a forma como a produção retrata Trump —ele é amigo do ex-presidente.

Ele teria tentado impedir a distribuição do filme nos Estados Unidos. Outros estúdios também teriam se recusado a entrar na briga.

Na semana passada, reportagem do New York Times informou que, após um acordo, a distribuidora Briarcliff Entertainment, de Tom Ortenberg, ficará responsável pelo lançamento no dia 11 de outubro.

"O Aprendiz" leva o mesmo nome do reality show que Trump apresentou na TV americana por muitos anos. No filme, o ator Sebastian Stan ("Vingadores: Ultimato") interpreta o empresário, e Jeremy Strong (da série "Succession") faz o papel de Roy Cohn, ex-mentor do republicano.

CADEIRA

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, prestigiou a cerimônia de posse da desembargadora federal Gabriela Araujo na sexta-feira (30), em São Paulo. O secretário-geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, e o candidato à Prefeitura de Osasco Emídio de Souza (PT), marido de Gabriela, foram ao coquetel realizado pela Apamagis (Associação Paulista de Magistrados) após a solenidade. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, participou da festa.