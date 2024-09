Jair Bolsonaro (PL) definiu sua agenda para os próximos 20 dias do primeiro turno das eleições municipais. Não há previsão de que ele participe de atos em São Paulo até a data do pleito, em 6 de outubro.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na convenção do MDB que lançou a candidatura do prefeito Ricardo Nunes à reeleição em São Paulo - Rafaela Araujo/Folhapress

COLADO

Já para a campanha de Alexandre Ramagem (PL) a prefeito do Rio, por exemplo, ele reservou seis dias —justamente os últimos da campanha. Bolsonaro vai ainda a cidades nos estados do Maranhão, Santa Catarina, Goiás, Rondônia, Amazonas e Espírito Santo.

ZIGUE...

Em São Paulo, o ex-presidente está oficialmente aliado ao prefeito Ricardo Nunes (MDB), que concorre à reeleição. A intensidade do apoio e a participação de Bolsonaro na campanha, no entanto, já passou por idas e vindas.

... ZAGUE

Há algumas semanas, ele chegou a elogiar Pablo Marçal (PRTB). Com o crescimento do ex-coach nas pesquisas, ameaçando sua liderança no eleitorado de direita, Bolsonaro recuou e passou a criticá-lo, junto com seus filhos Eduardo e Carlos Bolsonaro —que chegou a ser chamado de "retardado" por Marçal.

BUMERANGUE

Bombardeada nas redes por seu próprio eleitorado ao criticar o influencer, a família Bolsonaro recuou —e se distanciou da campanha paulistana.

NOVO ABRAÇO

Depois do 7 de Setembro, em que Marçal apareceu de surpresa no final, irritando o ex-presidente, e da subida de Ricardo Nunes na pesquisa Datafolha, o clima mudou —e houve uma reaproximação com o prefeito.

CALIBRAGEM

A participação de Bolsonaro, no entanto, está sendo calibrada. Ele tem alta rejeição na capital paulista, em que 63% dos eleitores dizem que não votariam em um candidato apoiado pelo ex-presidente.

CALIBRAGEM 2

Para Nunes, portanto, o ideal é que Bolsonaro e seus aliados sigam atacando Marçal, sem, no entanto, subir rotineiramente em seu palanque, para não espantar o eleitorado.

VOU FESTEJAR



Os cantores Leci Brandão e Zeca Pagodinho participaram das gravações do Sambabook, projeto que em sua sexta edição reúne artistas para homenagear Beth Carvalho. Teresa Cristina e Seu Jorge também cantaram sucessos eternizados na voz da Madrinha do Samba. A proposta contou ainda com Luedji Luna e o sambista Jorge Aragão como convidados, além da cantora Luciana Mello. As filmagens foram realizadas na semana passada, no Rio de Janeiro.