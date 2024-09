São Paulo

Candidatos a prefeito de São Paulo telefonaram ou mandaram mensagens para José Luiz Datena (PSDB) para se solidarizar em relação ao confronto com Pablo Marçal (PRTB) no debate organizado pela TV Cultura neste domingo (15). O influenciador, no entanto, foi ignorado pelos concorrentes.

No evento, Marçal fez graves acusações a Datena e o chamou de "arregão". O tucano, então, deu uma cadeirada no adversário, utilizando o assento que vinha sendo ocupado por Marina Helena (Novo).

Datena dá cadeirada em Pablo Marçal após ser provocado pelo influenciador - Reprodução-15.set.2024/TV Cultura

De acordo com nota divulgada pelo Hospital Sírio-Libanês, Marçal teve traumatismo na região do tórax à direita e no punho direito, "sem maiores complicações associadas". Ele já teve alta.

Segundo apurou o Painel, Datena recebeu telefonemas de Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) e mensagem de texto de Tabata Amaral (PSB).

Durante o debate, o prefeito disse, após a expulsão do tucano, que ele havia sido provocado e que tinha defendido a honra de sua sogra. Boulos também destacou as provocações e ataques de Marçal.

A deputada, por sua vez, disse que o influenciador estava "trabalhando para que isso acontecesse desde o dia zero". Os três também condenaram a agressão.

Em entrevista na saída do Hospital Sírio-Libanês nesta segunda, Marçal se queixou da falta de apoio dos concorrentes.

"Por que não foi parado o debate? Por que nenhum candidato se solidarizou com essa agressão gratuita?", questionou o influenciador.