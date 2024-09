Um dos pontos que mais ofenderam José Luiz Datena (PSDB) no debate da TV Cultura neste domingo (15) foi ter sido chamado de "Jack" por Pablo Marçal (PRTB).

Datena agride Pablo Marçal durante debate na TV Cultura - Reprodução/TV Cultura

A gíria é comum nos presídios para se referir a um estuprador. Jornalista com anos de experiência no noticiário policial, o candidato-apresentador conhece bem o termo e se sentiu especialmente atacado ao ouvi-lo do influenciador.

Datena também ficou contrariado ao ter um pedido de direito de resposta sobre esse ponto ignorado no debate.

Marçal acusou Datena de ter cometido assédio sexual contra uma funcionária da TV Bandeirantes, onde o apresentador trabalha. Já o candidato tucano respondeu que a acusação foi arquivada.

A insistência de Marçal no tema, no entanto, acabou levando seu adversário a agredi-lo com uma cadeirada.