O jornalista João Borges vai lançar em Portugal o livro "Eles Não São Loucos", em que relata os bastidores da transição entre os governos de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2002. Na época, o autor era chefe de comunicação do Banco Central (BC).

Na versão portuguesa, publicada pela Kotter Editorial, a obra ganhou o intertítulo "Informações inéditas sobre a única transição civilizada da Nova República brasileira".

O evento de lançamento será realizado no próximo dia 14, com a presença do jornalista no Café do Rio, em Lisboa.

O livro "Eles Não São Loucos", de João Borges, será lançado em Portugal - @kotterportugal/no Instagram

MEMÓRIA

A professora da USP (Universidade de São Paulo) e pesquisadora Giselle Beiguelman prestigiou a abertura da exposição "Uma Vertigem Visionária – Brasil: Nunca Mais", realizada no Memorial da Resistência, em São Paulo, no sábado (7). A mostra reúne testemunhos de pessoas que foram presas na ditadura militar (1964-1985), arquivos de processos judiciais e obras de ex-perseguidos políticos e artistas.

A diretora da instituição, Ana Pato, e o professor e curador da exposição, Diego Matos, receberam convidados. O diretor-executivo do Núcleo Memória, Maurice Politi, e o cientista político Petrônio Pereira de Souza compareceram. a advogada e ex-presa política Rita Sipahi, a psicanalista Leda Corazza e o pintor Claudio Tozzi estiveram lá.