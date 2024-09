O pastor Silas Malafaia voltou atacar o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, nesta terça-feira (10). Durante sabatina promovida pela Revista Oeste, o influenciador dirigiu um pedido de perdão ao líder religioso depois de um desentendimento em torno do ato bolsonarista de 7 de Setembro.

Malafaia rejeita as desculpas. E, em vídeo publicado em suas redes, diz que o autodenominado ex-coach mostra sinais de que é "psicopata, megalomaníaco, manipulador e mentiroso".

O pastor Silas Malafaia, o governador Tarcísio de Freitas e o ex-presidente Jair Bolsonaro durante manifestação do 7 de Setembro na avenida Paulista, em São Paulo - Bruno Santos - 7.set.2024/Folhapress

"Ele não faz isso de coração, ele faz isso só de interesse. Eu já conheço ele", afirma à coluna o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo

"Ele é um mentiroso", segue Malafaia. "Esse cara vive disso. Ele pensa que vai me enganar com as técnicas dele. É tudo pedido fajuto de perdão, porque ele está nas cordas. Essa que é a verdade."

Marçal chegou no final do protesto bolsonarista realizado na avenida Paulista, em São Paulo, no sábado (7). Em nota divulgada em suas redes, afirmou ter sido impedido de subir no trio elétrico onde discursou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e acusou aqueles que o barraram de tentarem silenciá-lo.

Na segunda-feira (9), Malafaia reagiu à declaração por meio de um vídeo em que chama o ex-coach de mentiroso, diz que ele não pôde subir no caminhão por ter chegado após o fim do evento e reclama que Marçal nem sequer colaborou com a organização da manifestação.

A publicação do pastor com as queixas alcançou mais de 3,9 milhões de visualizações no Instagram em pouco mais de 24 horas.

Nesta terça, ao ser sabatinado pela Revista Oeste, Marçal comentou o episódio e disse que não quis confirmar sua presença no ato para não ser visto como "arregão" caso não comparecesse. Ele afirmou que poderia se atrasar porque estava voltando de uma viagem a El Salvador.

"Te peço perdão, Silas, porque você organizou, tem colocado a sua cara para bater", disse o candidato.

Marçal emendou o pedido de desculpas a uma indireta ao líder religioso: "Você sabe o respeito que eu tenho por você, mas aqui em São Paulo já está resolvido. Ajuda o Ramagem aí no Rio de Janeiro", disse, citando o deputado federal e candidato à Prefeitura do Rio pelo PL, que não vai bem nas pesquisas.

Malafaia, então, voltou a publicar novo vídeo com acusações contra o ex-coach. Na peça, o pastor afirma que Marçal quis tirar proveito político da situação e dá sinais de "bipolaridade".

"Ao mesmo tempo, ele me elogia e me ataca", disse, exaltado. "Na sabatina da Oeste, ele fez exatamente isso. Me pede perdão, me elogia e, ao mesmo tempo, me espeta na questão de Ramagem", completou.

Malafaia colocou a mão sobre um exemplar da Bíblia Sagrada ao chamar Marçal de mentiroso e disse que tem "caráter e moral" para falar contra o candidato por todo o seu histórico.

Ele ainda questionou por que o ex-coach não endossa o impeachment do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e perguntou se Marçal tem um acordo com o magistrado.

"Ei, povo, acorda! Esse cara é uma farsa! Acorda, evangélicos, povo da direita, cristãos, apoiadores de Bolsonaro", disse Malafaia.