A mata atlântica registrou, nos dois primeiros meses deste ano, uma redução de 59% em seu índice de desmatamento. Ao todo, 9.881 hectares foram desflorestados em áreas do bioma protegidas pela Lei da Mata Atlântica, ante 16.854 hectares desmatados no mesmo período de 2023.

Vista aérea da Reserva Ecológica de Guapiaçu, em Cachoeiras de Macacu (RJ), que atua para proteger a biodiversidade da mata atlântica - Bruno Santos - 26.jun.2024/Folhapress

O levantamento é do Sistema de Alertas de Desmatamento (SAD) Mata Atlântica, monitoramento que é realizado pela Fundação SOS Mata Atlântica em parceria com a rede colaborativa MapBiomas.

A queda é atribuída à existência de uma política ambiental mais rigorosa e ao aumento da fiscalização para combater o desmatamento ilegal. O dado, por outro lado, é recebido com cautela pela organização: a SOS lembra que é como se mais de 150 campos de futebol ainda fossem destruídos todos os dias.

"Mesmo com a redução, o desmatamento continua em níveis preocupantes, um pouco acima do que vimos no início de 2022 [quando 9.305 hectares foram destruídos], o que reforça a necessidade de não relaxarmos as medidas de proteção", afirma o diretor-executivo da fundação, Luís Fernando Guedes Pinto.

"A Mata Atlântica ainda está vulnerável e precisamos intensificar nossos esforços, principalmente no que se refere à fiscalização, para garantir a integridade da vegetação nativa do bioma", completa ele.