Turbinada de PT em Boulos supera a verba de 6 partidos para Nunes; veja doações

São Paulo

Guilherme Boulos, candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, tem a maior arrecadação de campanha até agora, data limite para a prestação parcial de contas ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Ele dispõe de R$ 55,6 milhões.

Só a doação do PT, de Lula, ao deputado federal, de R$ 30 milhões, supera a verba de Tabata Amaral (PSB), Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB) juntos. Também supera a verba somada de seis dos partidos da aliança do prefeito Ricardo Nunes: PP, Podemos, PRD, PSD, Solidariedade e o PL, de Jair Bolsonaro (PL).

Nunes (MDB), que concorre à reeleição, tem a segunda maior arrecadação. Com recursos de sete partidos, declarou R$ 36,2 milhões à Justiça Eleitoral até agora. Os maiores financiadores individuais de sua campanha são da área da construção civil.

Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB) - Pedro Ladeira, 24.jul.2024 e Fotos: Bruno Santos - 8.ago.2024 /Folhapress

Em terceiro lugar, aparece Tabata, com R$ 15,2 milhões. A deputada federal pelo PSB é a candidata com mais doações únicas com valores acima de R$ 15 mil.

Já Marçal reúne o maior número de doações individuais no país. São 40 mil repasses, a maioria composta por transações inferiores a R$ 100. Ele arrecadou R$ 2,9 milhões, quantia que mais se assemelha à de Datena, de R$ 3,6 milhões.

Veja, abaixo, o perfil das doações dos três candidatos mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto:

Ricardo Nunes (MDB)

Total arrecadado: R$ 36.204.000,00.

Fundo eleitoral: o atual prefeito tem repasses de sete partidos, que somam R$ 36 milhões

MDB: R$ 15 milhões;

PL: R$ 10 milhões;

PP: R$ 3 milhões;

Podemos: R$ 3 milhões;

PRD: R$ 2 milhões;

PSD: R$ 2 milhões;

Solidariedade : R$ 1 milhão;

Fundo partidário: não há doação de fundo partidário.

Pessoa física: Nunes registrou duas grandes doações de pessoas físicas, ambas de empresários donos de construtoras.

Antonio Setin doou R$ 100 mil. Sua empresa, a Setin Incorporadora, era uma das donas (ao lado da Cyrela) do terreno do Parque Augusta. O acordo para a construção do parque, fechado na gestão João Doria e viabilizado na gestão de Bruno Covas, pode levar as empreiteiras a lucrar até R$ 95 milhões em novos empreendimentos. Setin também doou R$ 50 mil para Bruno Covas na eleição de 2020, chapa da qual Nunes foi vice.

A segunda maior doação de pessoa física para Nunes, no valor de R$ 40 mil, foi feita por Andre Kissajikian, dono da incorporadora AK Realty. Ele faz parte do Conselho Consultivo do Secovi-SP. Foi também um dos compradores da sede social do Jockey. O empresário doou R$ 50 mil para a campanha de Covas em 2020.

Durante a aprovação do Plano Diretor de SP, 18 de 26 propostas feitas por incorporadoras foram absorvidas. Na tramitação do projeto, o vereador Adilson Amadeu (União Brasil), da base de Nunes, pressionou a diretoria do Secovi-SP via WhatsApp por "contrapartida" na reeleição do prefeito.

Há ainda oito doações com valor de R$ 8.000 cada para o candidato, com descrição de "serviços administrativos".

Guilherme Boulos (PSOL)

Total arrecadado: R$ 55.662.744,03.

Fundo eleitoral: A campanha de Boulos recebeu mais do PT por meio do fundo eleitoral do que do seu próprio partido, o PSOL. O repasse no valor de R$ 30 milhões foi negociado por Lula e gerou crítica interna no PT.

PT: R$ 30 milhões;

PSOL: R$ 25 milhões;

Fundo partidário: Recebeu R$ 5.630 por meio do fundo partidário da direção estadual do PSOL.

Pessoa física: Foram quatro doações de pessoas físicas e uma por meio de financiamento coletivo.

As três maiores doações de pessoas físicas são de mulheres da mesma família: Daniela Moreau (R$ 300 mil), Marina Moreau (R$ 200 mil) e Gisela Moreau (R$ 50 mil). Ligadas às artes e à causa ambientalista, já doaram para outras campanhas do campo da esquerda, como a do presidente Lula, a de Marcelo Freixo, no Rio, e a de Marina Silva. Elas são herdeiras do extinto Banco da Bahia, que posteriormente fundiu-se ao Banco da Bahia Investimentos e atualmente é o BOCOM BBM.

Boulos arrecadou ainda R$ 88,5 mil em cinco financiamentos coletivos, que reuniram 502 doações de pessoas físicas.

Pablo Marçal (PRTB)

Total arrecadado: R$ 2.957.369,71.

Fundo eleitoral ou partidário: Não há declarações do tipo.

Pessoa física: Candidato que mais recebeu doações individuais no Brasil, 40.212. Em segundo lugar está Cristina Grameml (PMB), candidata a prefeita de Curitiba, com 1.119.

Sem acesso a recursos públicos vindos do partido, Marçal usa as doações de pessoas físicas como principal fonte de financiamento para a campanha. O candidato faz postagens nas redes sociais com sua chave Pix para pedir verba aos eleitores.

Segundo sua prestação de contas, toda a verba arrecadada pela sua campanha veio de doações individuais, que somam R$ 2,9 milhões. O valor é bem inferior ao limite de gastos que os candidatos à Prefeitura de São Paulo podem ter no primeiro turno: R$ 67,3 milhões.

Marçal recebeu mais de 40 mil doações individuais. Destas, 35.633 foram feitas por CPFs únicos. A maioria das doações (86%) é composta por transações de valores abaixo de R$ 100. Há, inclusive, muitas doações de centavos.

O maior valor, R$ 250 mil, foi doado pelo advogado mineiro Marcelo Tostes de Castro Maia, 8,45% de todos os recursos recebidos pelo autodenominado ex-coach. Tostes é dono de um escritório de advocacia com filiais em seis estados e em Portugal. O aliado de Marçal se define como "conservador e amante da boa política". Segundo o jornal O Globo, é dele a mansão em que Marçal reside e dá jantares para angariar doações.

Marçal também recebeu doações feitas pelo bilionário Helio Seibel e pelo empresário goiano Helvio Paulo Ferro Filho, no valor de R$ 100 mil cada.

Helio e o irmão Salo Seibel dividem o controle do Grupo Ligna, que tem participação acionária em empresas como Leo Madeiras e Klabin. Eles também são grandes acionistas da Dexco (Deca e Duratex), onde Helio é vice-presidente do conselho de administração.

Helio Seibel doou mais de R$ 1,3 milhão para candidatos em 2022, com quantias expressivas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Marçal também recebeu três doações de R$ 50 mil. Uma delas foi de Antonio Cabrera, ex-ministro da Agricultura no governo Fernando Collor, que é uma importante liderança do agronegócio no interior de São Paulo. Outra no mesmo valor foi feita por Maurício Toledo Jacob, ex-prefeito da cidade de Mantena (MG) e empresário do setor de mineração.

Uma beneficiária de programa de moradia social também aparece no topo das doações feitas a Marçal, com o valor de R$ 25 mil. Há ainda um doador de R$ 25 mil que recebeu auxílio emergencial durante a pandemia.

Maiores doadores de Marçal: