O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) fez uma carreata na tarde desta sexta (13) na avenida Faria Lima, centro financeiro da capital paulistana. Mas o que chamou a atenção de profissionais que trabalham em escritórios ao longo da via foi a baixa adesão de participantes ao ato de campanha do influenciador.

Na quinta (12), o Datafolha mostrou que o ex-coach está em queda na preferência do eleitorado, caindo de 22% para 19%, enquanto Ricardo Nunes (MDB) subiu de 22% para 27%, e Guilherme Boulos (PSOL), de 23% para 25%.Mesmo esvaziada, a carreata complicou o trânsito na avenida.

Vídeos encaminhados à coluna e que foram feitos do 11º andar de um prédio comercial na altura do número 2.600 da via mostram Marçal em cima de uma caminhonete com cerca de 15 pessoas ao seu redor. Há um outro carro em sua frente com uma bandeira do Brasil e mais um grupo pequeno de pessoas. É possível também ver um drone e profissionais fazendo imagens da carreata.

O ato foi amplamente divulgado nas redes sociais de Marçal. "Fala, Faria Lima, às 13 horas estarei na Faria Lima. Bora, cai para lá", convocou o ex-coach em um vídeo no Instagram. Ele também disparou mensagens no WhatsApp para listas de seguidores.

Durante o evento, as pessoas também eram convocadas pelo aplicativo. "Marçal na Faria Lima", anunciava o título da mensagem, enviada quando o candidato já estava no carro de som. "E aí, General! Nesse momento, eu estou aqui na Faria Lima e vim aqui para te convidar em primeira mão… Vem pra cá, cai pra dentro do nosso movimento e bora fazer o M por São Paulo."

Em suas redes sociais, Marçal postou nos Stories do Instagram imagens suas em pé na caçamba do veículo, acenando para algumas pessoas.