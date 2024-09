As deputadas federais Célia Xakriabá (PSOL-MG) e Erika Hilton (PSOL-SP) vão enviar nesta quinta-feira (12) um pedido para que museus da Europa devolvam ao Brasil dez mantos tupinambás.

A ação ocorre na esteira do retorno a solo brasileiro de um manto que estava no Museu Nacional da Dinamarca.

O manto tupinambá - Roberto Fortuna/Museu Nacional da Dinamarca

Considerada uma entidade sagrada pelos tupinambás, a peça teria sido levada à Europa por holandeses por volta de 1645 e, agora, passará a integrar o acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro.

Desde o início da semana, indígenas de diversas partes do país estão acampados no Rio para uma vigília de recepção ao manto. Nesta quinta, uma cerimônia oficial deve contar com a presença do presidente Lula (PT) e da ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara.

As parlamentares paulistas enviarão o pedido para seis instituições culturais europeias —o Museu Nacional da Dinamarca, que ainda possui outros quatro mantos; o Museu Quai Branly, em Paris; o Museu das Culturas da Basileia, na Suíça; o Musées Royaux d'Art et d'Histoire, em Bruxelas; a Pinacoteca Ambrosiana, em Milão; e o Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze, em Florença.

"Estamos vivenciando uma transformação na perspectiva sobre a posse de artefatos culturais e históricos, reconhecendo a importância de devolver tais itens às nações de origem como forma de reparação histórica e valorização das culturas que os produziram", diz o documento que pede a devolução dos artigos.

Indígenas marcham até o Museu Nacional do Rio de Janeiro para encontrar o manto tupinambá - Ana Carolina Fernandes/MPI

Elas solicitam que os museus iniciem as tratativas com os ministérios das Relações Exteriores, dos Povos Indígenas e da Cultura do Brasil.

"A volta de todos esses utensílios para o Brasil é reparação histórica aos povos indígenas", afirma Célia Xakriabá. "Este manto que está sendo devolvido hoje e os outros que ainda continuam nos museus europeus são carregados de espiritualidade e ancestralidade."